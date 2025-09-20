Depois de atuação diplomática na Ucrânia e em Gaza, Trump passa para o banco do passageiro

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - Oficiais do Pentágono reuniram-se com um grupo de diplomatas europeus no final de agosto e transmitiram uma mensagem severa: os EUA planejavam cortar parte da assistência de segurança à Letônia, Lituânia e Estônia, todos membros da Otan que fazem fronteira com a Rússia.

De forma mais ampla, o oficial do Pentágono David Baker disse ao grupo, de acordo com um oficial com conhecimento direto dos comentários, que a Europa precisava ser menos dependente dos Estados Unidos. Sob o comando do presidente Donald Trump, as forças armadas dos EUA estariam mudando sua atenção para outras prioridades, como a defesa da pátria.

Alguns diplomatas europeus temiam que a medida pudesse encorajar o presidente russo Vladimir Putin.

Na sexta-feira, eles podem ter se mostrado certos.

Os jatos MiG-31 russos entraram no espaço aéreo da Estônia por cerca de 10 minutos, segundo a Estônia, antes de serem expulsos por F-35s italianos. A Rússia negou ter violado o espaço aéreo da Estônia, dizendo que seus jatos sobrevoaram águas neutras.

Horas depois, jatos russos sobrevoaram uma plataforma de petróleo polonesa, segundo Varsóvia. Na semana passada, drones russos foram derrubados na Polônia.

Até o momento, a resposta dos EUA a esses incidentes tem sido discreta. Trump não abordou a última incursão por várias horas, antes de dizer que poderia ser um "grande problema". Após o incidente polonês da semana passada, ele postou de forma enigmática em seu aplicativo Truth Social: "Aqui vamos nós!"

Suas respostas parecem se encaixar em um padrão emergente.

Depois de meses propondo ideias para resolver ou intermediar alguns dos conflitos mais intratáveis do mundo, Trump se afastou amplamente da diplomacia nas últimas semanas. Em vez disso, ele permitiu e, em alguns casos, pressionou os aliados a assumirem a liderança, apenas com promessas distantes de ajuda dos EUA.

Ele tem voltado cada vez mais sua atenção para questões domésticas, como o combate ao crime, o enfrentamento do que ele chama de extremismo violento de esquerda e a revisão do programa de vistos.

Depois de um verão intenso de diplomacia, incluindo a recepção de Putin no Alasca, Trump disse aos europeus que eles devem impor sanções punitivas aos compradores de petróleo russo se esperam que Washington aperte os parafusos financeiros de Moscou por causa de sua guerra na Ucrânia.

Depois que o presidente dos EUA passou os primeiros meses de seu mandato tentando garantir um cessar-fogo entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, ultimamente ele tem ignorado as ações de Israel que parecem minar a possibilidade de um acordo para acabar com a guerra em Gaza.

As autoridades da Casa Branca protestaram quando Israel bombardeou um escritório do Hamas localizado no território do Catar, aliado dos EUA, mas não tomaram nenhuma medida. Quando Israel lançou um avanço militar controverso na Cidade de Gaza, Trump não se opôs, mesmo com os aliados europeus e árabes condenando a ação.

O fato de Trump ser cauteloso com o envolvimento dos EUA em grandes conflitos não é, de certa forma, surpreendente. Ele passou dois anos na campanha argumentando que o país estava militarmente sobrecarregado. Os adversários políticos o chamaram de isolacionista.

Mas, durante o verão, surgiu um Trump diferente. Para desgosto de alguns aliados políticos conservadores, ele bombardeou as principais instalações nucleares do Irã em apoio à guerra aérea de Israel em junho. Em uma conferência da Otan na Holanda, no final daquele mês, ele indicou que enviaria novos sistemas de defesa para a Ucrânia. Em julho, ele intensificou suas ameaças de sanções e tarifas contra Moscou.

Agora, dizem os analistas, Trump está voltando à forma.

Aaron David Miller, diplomata veterano dos EUA e membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace, disse que Trump pode ter simplesmente percebido que os conflitos são muito mais intratáveis do que ele imaginava.

"Ele não está interessado em fazer nada, a menos que veja que o esforço e o capital político valerão o retorno", disse Miller.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.