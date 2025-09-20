Demolições feitas por Israel na Cidade de Gaza aumentam medo de remoção permanente de palestinos

Por Dawoud Abu Alkas e Nidal al-Mughrabi e Olivia Le Poidevin

GAZA (Reuters) - Durante uma década, o funcionário de banco palestino Shady Salama Al-Rayyes pagou uma hipoteca de US$93.000 de seu apartamento em um bloco alto e moderno em um dos bairros nobres da Cidade de Gaza. Agora, ele e sua família estão sem recursos, depois de fugir de um ataque de demolição israelense que derrubou o prédio em uma nuvem de fumaça preta e poeira.

O ataque de 5 de setembro à Torre Mushtaha, de 15 andares, marcou o início de uma campanha militar israelense intensificada de demolição de prédios altos antes de um ataque terrestre ao coração da cidade densamente povoada, que começou esta semana.

Nas últimas duas semanas, as forças armadas de Israel afirmam ter demolido até 20 torres da Cidade de Gaza que, segundo eles, são usadas pelo Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que 50 "torres terroristas" foram demolidas.

A campanha deixou centenas de pessoas desabrigadas. Em um período de tempo semelhante, as forças israelenses arrasaram áreas nos bairros de Zeitoun, Tuffah, Shejaia e Sheikh al-Radwan, entre outros, disseram dez moradores à Reuters. Os danos causados desde agosto a dezenas de edifícios em Sheikh al-Radwan são visíveis em imagens de satélite.

Al-Rayyes disse temer que a destruição tenha como objetivo retirar permanentemente a população da Cidade de Gaza, opinião compartilhada pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU (ACNUDH). Seu porta-voz, Thameen Al-Kheetan, disse em um comunicado que esse esforço deliberado para realocar a população seria equivalente a uma limpeza étnica.

"Nunca pensei que deixaria a Cidade de Gaza, mas as explosões não param", disse Al-Rayyes na quarta-feira. "Não posso arriscar a segurança dos meus filhos, por isso estou fazendo as malas e partirei para o sul."

Al-Rayyes prometeu, no entanto, nunca deixar Gaza por completo.

O ministro das finanças de Israel, Bezalel Smotrich, disse em maio que a maior parte de Gaza logo seria "totalmente destruída" e a população confinada a uma estreita faixa de terra perto da fronteira com o Egito.

Israel, que pediu a saída de todos os residentes civis da Cidade de Gaza durante a ofensiva, fechou na semana passada uma passagem para o norte de Gaza, limitando ainda mais os escassos suprimentos de alimentos.

Em resposta a perguntas para esta matéria, o porta-voz militar de Israel, tenente-coronel Nadav Shoshani, disse que "não há estratégia para arrasar Gaza". Ele disse que o objetivo dos militares era destruir o Hamas e levar os reféns para casa.

Os prédios altos foram usados pelo Hamas para observar e atacar as forças israelenses, disse ele, acrescentando que o grupo militante islâmico usou civis como escudos humanos e também colocou armadilhas nos prédios.

O Hamas negou o uso de torres residenciais para atacar as forças israelenses.