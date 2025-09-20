Como Paulinho da Força foi de derrotado em 2022 a relator do PL da Anistia

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) se tornou "determinante para o futuro do bolsonarismo" segundo especialistas consultados pelo UOL, ao assumir nesta semana a relatoria do PL (projeto de lei) da Anistia. O texto pode reduzir penas de Bolsonaro (PL) e demais condenados pela trama golpista.

O que aconteceu

Relatoria foi anunciada na ultima quinta. No mesmo dia, Paulinho agradeceu "especialmente" aos líderes do centrão pela escolha e se reuniu com o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e Michel Temer (MDB). Para o ex-presidente, há uma "oportunidade extraordinária" para um "pacto republicano" por meio da redução das penas.

"Ele virou moeda de troca", afirma cientista político. Para o professor da ESPM Paulo Ramirez, a proposta apresentada por Paulinho poderá ser mais ou menos a favor do governo de acordo com cargos e recursos oferecidos pelo Planalto. O deputado apoiou Lula (PT) em 2022, mas se afastou da base aliada desde então.

"Ele vai ser o balde d'água que apagará incêndio", crê Mayra Goulart. Para a professora de ciência política da UFRJ, a tensão entre Bolsonaro e o STF cria "uma paralisia" que dificulta a costura de alianças locais pelo centrão para 2026. Ela afirma que os esforços de Paulinho serão para desfazer esse cenário.

Deputado assumiu vaga após ex-aliado ser cassado. Em 2023, o TSE deu ganho de causa ao Solidariedade numa ação movida contra Marcelo Lima (PSB-SP). Eleito deputado pela primeira legenda, ele trocou de sigla em seguida — o que configurou infidelidade partidária e abriu caminho para Paulinho, então suplente.

Paulinho precisou reverter decisão judicial para ser candidato em 2022. À época, o TRE de São Paulo indeferiu seu registro por conta de uma condenação por lavagem de dinheiro e outros crimes dois anos antes. Mas o STF entendeu que, como ainda cabiam recursos no caso, ele poderia disputar vaga no Congresso.

Procurado, o parlamentar não retornou os contatos da reportagem. Em março do ano passado, uma nova decisão do STF absolveu Paulinho em definitivo dos crimes pelos quais havia sido condenado em 2020, na Ação Penal 965. O caso envolvia supostos desvios de recursos do BNDES por parte do deputado entre 2007 e 2008.

Um político em zigue-zague

Paulinho já apoiou de Lula a Temer. Afiliado ao PT entre 1980 e 1982, o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo passou pelo PPS em 2002 e esteve no PDT até 2013, quando ajudou a fundar o Solidariedade. Votou pelo impeachment de Dilma em 2016 e contra investigações com foco em Temer em 2017.

"Ele sempre fez política em zigue-zague, alternando momentos mais à esquerda e outros mais à direita", disse Ramirez. Para o cientista político, a característica influenciou sua escolha para relatoria do PL da Anistia, que envolveu sua capacidade de diálogo com vários campos do espectro político.

Especialista vê semelhanças com Gilberto Kassab (PSD-SP). Para Fabricio Amorim, cientista político pela PUC-SP, os dois têm perfil "pragmático" e são capazes de negociar com várias correntes. Além disso, ambos criaram partidos, o que garante acesso a outros caciques e controle sobre fundo eleitoral.

Ele consegue se relacionar com diferentes espectros políticos sem perder sua viabilidade eleitoral. Foi, por exemplo, amigo de Eduardo Cunha e de todos os presidentes da Câmara dos Deputados desde Rodrigo Maia

Fabricio Amorim, cientista político pela PUC-SP

Interface com Justiça também chama atenção. Paulinho é visto como próximo de Gilmar Mendes e de outros membros do STF. Tanto na decisão que cassou o mandato de Lima como no julgamento que o condenou por lavagem de dinheiro, o deputado teve votos em seu favor de Alexandre de Moraes, ministro indicado por Temer.

"A relatoria é ótimo negócio para ele", opina Mayra. Para ela e os demais especialistas consultados, a oportunidade de aumentar sua exposição na mídia deve contribuir para que Paulinho mantenha o histórico de bons resultados para futuras eleições — apesar das votações cada vez menores desde 2006.

Votações de Paulinho da Força para deputado federal