Com gol de Militão, Real Madrid vence Espanyol (2-0) e lidera LaLiga

20/09/2025 15h55

O Real Madrid se manteve invicto na LaLiga após vencer o Espanyol por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado (20), pela quinta rodada, e agora lidera provisoriamente com cinco pontos de vantagem sobre o Barcelona, que enfrenta o Getafe no domingo. 

Uma bomba do zagueiro brasileiro Éder Militão (22') abriu o placar e a vantagem foi ampliada no início do segundo tempo (47') pelo francês Kylian Mbappé, que chegou ao seu quinto gol desde o início da temporada (além de outros dois na Liga dos Campeões). 

Os 'merengues' encerram assim mais uma boa semana, após vencerem o Olympique de Marselha por 2 a 1 na terça-feira, na capital espanhola, em sua estreia na Champions enquanto os 'periquitos', que sofreram sua primeira derrota na temporada, permanecem em terceiro lugar com dez pontos, aguardando o desempenho das demais equipes do alto da tabela. 

"Foi uma vitória mais brilhante do que convincente. Controlamos o jogo, sem nenhuma situação que tenha nos estressado. Não sofremos gols. Talvez não seja a vitória mais agradável, mas eu gosto", disse o técnico Xabi Alonso em entrevista coletiva. 

O Real Madrid agora se prepara para o jogo de terça-feira contra o Levante, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

A abordagem do Espanyol foi simples, mas eficaz nos momentos iniciais: manter as linhas unidas para resistir e contra-atacar, causando alguns sustos no gol defendido pelo belga Thibaut Courtois.

Dessa forma, o time catalão entregou a bola ao Real Madrid, que chegou a ter 70% da posse, embora sem criar chances perigosas. 

O plano do Espanyol não durou muito tempo e o goleiro sérvio Marko Dmitrovi? teve sua dose de culpa nos dois gols 'merengues'. Ele até tocou na bola no primeiro, um chute de Militão que entrou quase no ângulo.

- Volta de Bellingham -

Já no segundo tempo, o time de Xabi Alonso afastou qualquer ameaça de surpresa. 

Em um avanço de Vinícius Junior pela esquerda, o brasileiro tocou para Mbappé, que chutou de fora da área e Dmitrovi? só conseguiu acompanhar com os olhos. 

Com dois gols de desvantagem, o Espanyol cedeu diante da força dos 'merengues', que poderiam até ter vencido com mais tranquilidade, mas o chute de Vinícius, que voltou ao time titular após ser substituído contra o Olympique de Marselha, acertou a trave.

- Irritação de Vini e Mastantuono -

Vinícius não pareceu feliz após ser substituído aos 77 minutos. 

"Hoje (sábado) ele não marcou. Achei que colocar jogadores de fora, como reforço, seria bom. Ele e Franco (Mastantuono) estavam bem, mas o jogo precisava de mais controle. Talvez eu o tenha substituído quando ele estava melhor, talvez o tenha substituído um pouco cedo demais", admitiu Alonso. 

"Franco também saiu de campo irritado. Acontece com todo mundo. Estou feliz com o desempenho de Vini e Franco. Precisávamos de um reforço porque a temporada é muito longa", acrescentou o espanhol. 

Com a vitória já garantida, Alonso colocou em campo o inglês Jude Bellingham (89'), que jogou pela primeira vez nesta temporada após uma cirurgia no ombro no verão.

"Não poderia ser melhor. O lado bom é que cada vez mais estamos encontrando a forma de jogar que o treinador quer, estamos aprendendo melhor os conceitos. E, além disso, os resultados estão chegando. Então é idílico", disse Dani Carvajal à Movistar+ após a partida. 

"Estamos felizes, a equipe fez uma partida completa, sofremos muito pouco defensivamente. Sabíamos que eles tinham 10 pontos em 12 no início do campeonato. Eles parecem organizados e intensos (...) Saímos como líderes, continuamos lá em cima. Missão cumprida", comemorou o lateral espanhol. 

Em outras partidas disputadas neste sábado, o Villarreal venceu o Osasuna por 2 a 1 em La Cerámica, enquanto o Sevilla fez o mesmo contra o Alavés, pelo mesmo placar.

Já o Levante (12º) goleou o lanterna Girona por 4 a 0 em Montilivi.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília)

- Sexta-feira:

Betis - Real Sociedad 3 - 1

- Sábado:

Girona - Levante 0 - 4

Real Madrid - Espanyol 2 - 0

Alavés - Sevilla 1 - 2

Villarreal - Osasuna 2 - 1

(16h00) Valencia - Athletic Bilbao

- Domingo:

(09h00) Rayo Vallecano - Celta Vigo

(11h15) Mallorca - Atlético de Madrid

(13h30) Elche - Real Oviedo

(16h00) Barcelona - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 2 8

2. Barcelona 10 4 3 1 0 13 3 10

3. Villarreal 10 5 3 1 1 10 4 6

4. Espanyol 10 5 3 1 1 8 7 1

5. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

6. Athletic Bilbao 9 4 3 0 1 6 4 2

. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2

8. Sevilla 7 5 2 1 2 9 8 1

9. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0

10. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

11. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

12. Atlético de Madrid 5 4 1 2 1 5 4 1

13. Levante 4 5 1 1 3 9 9 0

14. Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 4 5 -1

15. Celta Vigo 4 5 0 4 1 4 6 -2

16. Valencia 4 4 1 1 2 4 8 -4

17. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6

18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4

19. Mallorca 1 4 0 1 3 4 9 -5

20. Girona 1 5 0 1 4 2 15 -13

