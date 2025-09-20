Ciberataque provoca atrasos e cancelamentos em aeroportos europeus

Os aeroportos europeus de Heathrow-Londres, Berlim e Bruxelas enfrentaram atrasos e cancelamentos de voos neste sábado (20), após ciberataques contra sistemas de check-in de passageiros e bagagens, segundo uma empresa prestadora de serviços.

Longas filas de passageiros foram observadas nos aeroportos de Londres e Bruxelas, onde os painéis de informações exibiam avisos de atrasos.

"Tomamos conhecimento de uma disrupção relacionada com ciberataques em nosso software MUSE em certos aeroportos", afirmou a empresa Collins Aerospace em um comunicado.

O impacto "se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao depósito de bagagens", acrescentou a empresa, que não revelou detalhes sobre o tipo ou a origem do ciberataque.

O aeroporto de Bruxelas informou em seu site que o "ataque cibernético ocorreu na sexta-feira à noite".

"Teve consequências importantes no programa de voos e, infelizmente, provocará atrasos e cancelamentos", acrescentou.

Ao meio-dia de sábado, a situação ainda não havia sido solucionada. Pelo menos 10 voos foram cancelados e 17 registravam atrasos de mais de uma hora.

Longas filas de passageiros se formaram diante dos balcões onde, segundo fontes aeroportuárias.

"Os sistemas próprios do Aeroporto de Bruxelas, no entanto, não parecem afetados neste momento", acrescentaram as fontes.

- Filas de três horas -

O Aeroporto de Heathrow, o mais importante de Londres, também registrava longas filas. O terminal afirmou que o problema "poderia provocar atrasos nas decolagens".

Maria Casey, de Hampshire, no sul da Inglaterra, deveria viajar na manhã de sábado em um voo da Etihad com destino à Tailândia, com escala em Abu Dhabi, e disse que teve que enfrentar uma fila de três horas para conseguir despachar suas bagagens.

"Tiveram que escrever nossas etiquetas à mão", declarou à agência britânica PA. "Havia apenas dois balcões abertos, ficamos furiosos", acrescentou.

Segundo a BBC, o órgão de supervisão do setor aéreo, Eurocontrol, pediu às companhias aéreas para cancelar metade de seus voos com saída e chegada ao aeroporto entre 4h00 GMT (1h00 de Brasília) de sábado e 2h00 GMT de domingo (23h00 de Brasília, sábado), devido ao incidente.

Heathrow aconselha que os passageiros verifiquem a situação de seus voos com a companhia aérea e cheguem com muita antecedência para ter tempo de passar pelos procedimentos de registro.

O aeroporto de Berlim também relatou um "problema técnico com um fornecedor".

A Collins Aerospace informou que está trabalhando para solucionar o incidente "o mais rápido possível".

Vários ataques cibernéticos e falhas digitais perturbaram o transporte aéreo nos últimos anos, porque o setor depende cada vez mais de sistemas digitalizados.

Em um relatório recente sobre a ameaça cibernética no setor aeronáutico, o grupo de defesa e tecnologia Thales contabilizou 27 ciberataques do tipo ransomware entre janeiro de 2024 e abril de 2025, o que representa um aumento de 600% em um ano. Os alvos foram companhias aéreas, aeroportos, sistemas de navegação e empresas terceirizadas.

Em julho, a companhia aérea australiana Qantas foi alvo de ataques de hackers que invadiram um sistema que abrigava dados sensíveis de seis milhões de clientes. Em dezembro de 2024, a companhia aérea Japan Airlines também foi atacada.

mhc/dth/dbh/mab/pb/rnr/dbh/fp

© Agence France-Presse