Ciberataque afeta principais aeroportos europeus

20/09/2025 06h49

Ciberataque afeta principais aeroportos europeus - O ataque cibernético afetou sistemas de check-in e despacho de bagagem, causando atrasos e cancelamentos de voos, impactando aeroportos em Bruxelas, Berlim e Londres.Os principais aeroportos europeus, incluindo Bruxelas, Berlim e Heathrow, em Londres foram afetados por "interrupções cibernéticas" que impactaram os sistemas de check-in e despacho de bagagem, causando atrasos, informou neste sábado (20/09) a empresa Collins Aerospace, fornecedora internacional de sistemas de check-in aeroportuários.

"Tomamos conhecimento de uma interrupção cibernética em nosso software MUSE em determinados aeroportos", informou a empresa aeroespacial, depois que pelo menos três aeroportos europeus movimentados relataram problemas e alertaram sobre atrasos e cancelamentos de voos.

"O impacto se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao despacho de bagagem e pode ser mitigado com operações de check-in manual", acrescentou a Collins Aerospace.

Pelo menos 10 voos foram cancelados no aeroporto de Bruxelas e outros 17 sofreram atrasos de mais de uma hora após o sistema ter sido atingido por um "ataque cibernético" durante a noite de sexta-feira, informou o aeroporto.

Apenas o check-in e o embarque manuais estavam sendo realizados aeroporto de Bruxelas, que aconselhou os passageiros que voarem no sábado a verificar o status do voo com as companhias aéreas antes de se dirigirem ao terminal aéreo.

Londres e Berlim

O Aeroporto de Heathrow, em Londres — o mais movimentado da Europa — informou que seus sistemas de check-in e embarque, também fornecidos pela Collins Aerospace, foram afetados por um "problema técnico" que "pode ??causar atrasos para os passageiros que embarcam".

O aeroporto de Berlim publicou um aviso em seu site informando: "Devido a um problema técnico em um provedor de sistema que opera em toda a Europa, há tempos de espera mais longos no check-in. Estamos trabalhando em uma rápida solução".

As autoridades dos aeroportos de Heathrow e Berlim não informaram o que causou os "problemas técnicos".

O aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, não foi afetado, disse um porta-voz. Um funcionário do centro de controle de operações do aeroporto de Zurique também afirmou que o aeroporto não foi afetado.

O aparente ataque cibernético de sábado ocorreu um dia depois de o aeroporto da segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, anunciar que seu site havia sido hackeado.

md (AFP, DPA, Reuters)

