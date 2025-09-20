Celeste Lucas da Silva, de 101 anos, conquistou a aposentadoria após quatro décadas de luta. O direito ao benefício foi recebido por ela como a realização de um sonho e o reconhecimento de toda uma vida de trabalho.

O que aconteceu

Celeste conquistou a aposentadoria após 40 anos. As tentativas de conseguir o benefício começaram em 1985, após a morte de seu esposo, Cirino Trajano de Almeida. Na época, a legislação referente à aposentadoria rural autorizava a concessão somente um membro da família, geralmente o homem.

A aposentada teve a vida dedicada à agricultura. Ela nasceu em 15 de novembro de 1923, numa fazenda próxima ao rio Tacutu, no que então era o estado do Amazonas e hoje é Roraima. Ali, vizinha à fronteira com a Guiana, conviveu com indígenas Wapichana e aprendeu o idioma deles.

Aos 15 anos, casou-se e continuou trabalhando na lavoura, como havia aprendido com seus pais. Assim permaneceu por seis décadas, vivendo com o marido na região de Canuani, perto da capital, Boa Vista.

Trajetória previdenciária foi marcada por injustiças. Quando Celeste alcançou a idade de 65 anos e tentou se aposentar, a legislação vigente na época impediu que ela recebesse o benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Rhichard Magalhães, advogado à frente da aposentadoria de Celeste, explica que ela estava em um "limbo previdenciário" e jamais conseguiu acessar a aposentadoria rural a que tinha direito como trabalhadora —apenas uma pensão por viuvez.

Era uma sociedade patriarcal e o homem, que era o chefe da família, recebeu a aposentadoria desde a década de 70, o que acabou com a possibilidade de ela receber um benefício também.

Rhichard Magalhães, advogado

Constituição Federal de 1988 não alterou o cenário. Mesmo com as mudanças legislativas, Celeste permaneceu impedida de acessar o benefício do marido devido ao entendimento de que as medidas são adotadas pela lei vigente na época dos fatos.

Retomada das tentativas aconteceu aos 97 anos. Com o sonho de se aposentar, Celeste insistiu na luta pelo benefício. Magalhães conta que ela tinha poucas provas documentais devido ao caráter informal do trabalho rural. Mesmo após um juiz reconhecer a atuação dela por 15 anos, não foi favorável ao benefício, "Ela não servia nem para a regra antiga e nem para a regra nova", recorda o advogado. A solução foi uma nova filiação de Celeste ao INSS e reingressar na Justiça pelo reconhecimento da aposentadoria.

Conquista do sonho aconteceu em março de 2025, quando uma sentença judicial finalmente deu ganho de causa à idosa. Em abril, ela começou a receber os pagamentos mensais. "Estou muito feliz. Agora vou ajeitar a minha casa. Era meu sonho, sempre dizia que um dia algum advogado iria me aposentar", afirmou Celeste quando recebeu a notícia.

Celeste não terá acesso aos pagamentos retroativos. A conquista permanece incompleta, e agora receberá os pagamentos atrasados somente desde o último pedido administrativo, realizado em março de 2024. Mesmo esses pagamentos, no entanto, ainda não foram liberados. "O INSS apresentou cálculos com valores inferiores ao que ela deveria receber", explica Magalhães.