Celebração à memória de Víctor Jara ocorre neste sábado em São Paulo
A 8ª edição brasileira das Mil Guitarras para Víctor Jara ocorre neste sábado (20), das 11h às 20h, no Galpão Cultural Elza Soares, nos Campos Elísios, região central da capital paulista. Com entrada gratuita, o público poderá participar de manifestações artísticas, música, dança, poesia, artes visuais, além de visitar uma feira de livros, artesanato e gastronomia.
Originalmente, o evento surgiu no Chile para celebrar o legado e a memória do cantor e militante Víctor Jara, que foi morto pela ditadura chilena em 1973, apenas alguns dias após o golpe militar de Augusto Pinochet, que ficou no poder até 1990.
Jara foi um grande militante na área da cultura, colocando a música, o teatro e a poesia a serviço das transformações e lutas sociais. Desde 2009, a homenagem é realizada no Chile.
Na celebração aqui no Brasil, que acontece desde 2018, os artistas apresentam canções do universo Víctor Jara, ou seja, não apenas canções do autor, mas músicas do cancioneiro latino-americano que tratam das temáticas que ele abordava em suas obras. Os temas incluem o trabalho, o cotidiano, a luta pela terra e a cultura popular.
O Galpão Elza Soares está localizado na Alameda Eduardo Prado, 474, bairro Campos Elíseos, em São Paulo.