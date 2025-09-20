Topo

'Carrega rápido': adaptador USB-C para iPhone é eficiente e não esquenta

Carregador Apple USB-C Imagem: Reprodução / Amazon
do UOL

Colaboração ao Guia de Compras UOL

20/09/2025 05h30

Precisando de um adaptador de corrente para o seu celular? Encontramos um compatível com qualquer aparelho com USB-C, incluindo iPhone 8 ou posterior, e que está com desconto na compra na Amazon, saindo por R$ 149,90.

O produto promete recarga rápida, com 50% de bateria em aproximadamente 30 minutos, e tem uma boa nota média na avaliação dos consumidores (4,9 de um total de 5). Confira a seguir as principais características e o que diz quem o comprou.

O que a Apple diz sobre o adaptador de corrente USB-C

Oferece uma carga rápida e eficiente;

Pode ser usado com o iPhone 8 ou posterior, além de iPad Pro e o iPad Air;

É compatível com qualquer aparelho com USB-C;

O cabo conector é vendido separadamente.

O que diz quem o comprou

Esse adaptador já tem mais de 10 mil avaliações na Amazon e nota média de 4,9 (de um total de 5), sendo que 93% dos compradores deram nota máxima. Confira alguns comentários positivos de consumidores:

"O carregador, além de ser muito bom, é rápido também. Dá pra perceber que é original pela diferença na qualidade e também por não esquentar nada. Veio muito bem embalado" Vitória

Usando há três meses e sem reclamações. Estou extremamente satisfeita. Carrega em cerca de 50 minutos completamente e é original! Recomendação: preservem e, se puderem, não tirem esse papelzinho (o meu saiu de tanto usar). Muito satisfeita! Gabriella

Satisfeita com o produto, de muita qualidade. Entrega rápida, em perfeito estado, com embalagem toda certinha e entregue com segurança. Lenilda Cardoso

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a suposta falta de cuidado para entrega, que acaba causando avarias na embalagem.

Me parece bom. Veio lacrado, porém com a caixa bem amassada. Como se tivessem tentado puxar para abrir. Fora isso, está em perfeito estado e veio funcionando. João Vitor

A fonte é ótima. (...) Entretanto, a caixinha veio amassada, apenas no saquinho da Amazon e sem nenhuma proteção à mais. Algo caro e original desse jeito, chegar amassado, é complicado. Chegou no prazo, pelo menos, funciona bem. Nycole

Apesar de a caixa ter vindo um pouquinho amassada, a fonte funcionou perfeitamente e, aparentemente, ela é original; por enquanto, está me servindo muito bem! Iza Karlla

