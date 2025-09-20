Carne vegetal perde apelo e frustra previsões bilionárias do mercado

Seis anos depois do estrondoso IPO da Beyond Meat (BYND), a carne plant-based passa longe do que se projetava. As ações da empresa pioneira no mercado de carnes vegetais despencaram 98% desde a máxima histórica de 2019. Cotados nesta semana a apenas US$ 2,83, os papéis refletem a queda de demanda por produtos como hambúrgueres e nuggets à base de plantas, sobretudo nos EUA.

A receita líquida está em queda, foram US$ 75 milhões no segundo trimestre, ante US$ 93 milhões no mesmo período de 2024, e o volume de vendas também: 18,9% a menos na comparação com o mesmo período do ano passado. Para reforçar o caixa, a companhia recebeu na quinta-feira uma segunda liberação de um empréstimo de prazo fixo no valor de US$ 60 milhões.

Diante da crise, a empresa anunciou uma mudança radical: vai deixar de usar o termo meat (carne) no nome e passar a se apresentar apenas como Beyond, abandonando o conceito que a consagrou: alimentos vegetais com gosto, textura e aparência de carne.

Queda de um ícone

A busca pela semelhança com a carne animal passava até pelo uso de beterraba na composição, para que o produto "sangrasse". Algo muito diferente de hambúrgueres de soja ou grão-de-bico, veganos sem a pretensão de parecerem carne.

Bill Gates e Leonardo DiCaprio investiram ainda no início da operação, que chegou à Nasdaq em 2019 para um IPO histórico de US$ 4 bilhões. Cotadas a US$ 20, as ações chegaram a triplicar de valor em minutos e bateram em US$ 234 em meados daquele ano. Todo mundo queria um pedaço da carne do futuro, até a Tyson Foods, maior produtora de carne animal dos EUA, que chegou a ter 6,5% do capital.

Hoje, a companhia simboliza o fracasso das projeções otimistas para o setor, que previa um mercado de US$ 30 bilhões em 2029. Em 2023, o mercado norte-americano de carnes vegetais somou apenas US$ 1,1 bilhão — queda em relação a 2020, quando atingiu US$ 1,3 bilhão, e representando só 1% das vendas de carne nos EUA, segundo a consultoria Circana.

Barreiras no consumo

Aos investidores, Ethan Brown, CEO da Beyond, disse na mais recente apresentação de resultados que a maior dificuldade não está no produto, mas na "má percepção" do consumidor.

A estratégia de apostar em redes de fast food também fracassou: em testes no McDonald's da Califórnia e do Texas, o McPlant vendeu só 20 unidades por dia, insuficiente para manter a operação, que exige uma grelha e funcionários exclusivos.

Nutricionistas reforçam que o produto enfrenta rejeição entre veganos e vegetarianos convictos. "Não é saudável e poucos querem algo que lembre carne", afirma Mayra Mello, especialista em nutrição vegetariana.

O caso brasileiro

No Brasil, a Fazenda Futuro reduziu drasticamente os investimentos após a saída do BTG, que sofreu perda de 32,79% no patrimônio líquido com a aposta. A empresa encolheu presença em redes sociais, cortou marketing e hoje mantém atuação restrita a supermercados de alto padrão.

A empresária Vânia Peres de Aguiar também viveu a frustração em menor escala. Ela abriu em Niterói (RJ) uma franquia do "açougue vegano" No Bones, em 2017, mas viu a clientela se restringir quase só a vegetarianos ocasionais e pessoas com intolerâncias alimentares. O negócio acabou virando delivery de pratos veganos, enquanto a matriz, em São Paulo, fechou as portas.

Futuro incerto

Apesar das dificuldades nos EUA e Brasil, o setor mostra sinais de crescimento na Europa. O mercado europeu de carnes vegetais movimentou US$ 2,47 bilhões em 2024 e deve crescer 16,2% ao ano até 2033, puxado por consumidores preocupados com a pegada ambiental da pecuária, os "flexitarianos" - pessoas dispostas a consumir menos produtos de origem animal.