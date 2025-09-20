Caio Bonfim conquista primeiro título mundial de marcha atlética do Brasil

O atleta Caio Bonfim fez história ao se tornar o primeiro marchador brasileiro a conquistar o campeonato mundial da modalidade, após superar seus adversários na prova de 20 quilômetros neste sábado (20), em Tóquio. Em 2024, o brasileiro já havia chegado a uma histórica medalha de prata olímpica na prova de 20 quilômetros dos Jogos de Paris.

No Japão, Bonfim protagonizou uma recuperação fantástica no trecho final da marcha. Ele iniciou um ataque feroz na última volta do circuito e concluiu a prova com o tempo de 1h18min35s, à frente do chinês Zhaozhao Wang (1h18min43s, medalha de prata) e do espanhol Paul McGrath (1h18min45s, bronze).

O atleta brasileiro já tinha conquistado a prata na prova de 35 quilômetros no sábado passado. Com a vitória de Caio, o Brasil conquista seu terceiro título mundial da história no atletismo, depois de Fabiana Murer no salto com vara, em 2011, e Alison dos Santos nos 400 metros com barreiras, em 2022.

Pioneiro na modalidade

No total, a conta de medalhas brasileiras em Mundiais de Atletismo chega agora a 19, quatro delas em provas da marcha atlética - e todas com Caio Bonfim, de 34 anos. O brasiliense é pioneiro no Brasil nesta disciplina e é o maior medalhista do país em campeonatos mundiais.

As duas primeiras foram de bronze nos 20 quilômetros, em 2017 e 2023, antes de dar um salto de qualidade neste Mundial de Tóquio. A prata e o ouro recompensam uma longa e árdua carreira.

"Difícil não foi aqui. Difícil foi desde o primeiro dia que eu comecei a marchar até chegar aqui. Vencer o preconceito, chegar nessas provas na América do Sul e todo mundo: 'quem é esse cara? Brasil? Brasil não tem nem embaixador' [do esporte]", disse Caio à RFI após vencer a medalha olímpica em Paris, em 2024.

Nesta edição do Mundial de Atletismo no Japão, o Brasil soma três medalha: as duas de Caio Bonfim e a prata de Alison dos Santos conquistada na sexta-feira nos 400 metros com barreiras. Ele chegou inclusive a ser designado campeão durante alguns instantes, após a desclassificação do vencedor, o americano Rai Benjamin. Depois, entretanto, um recurso de Rai foi aceito e o americano foi reclassificado vencedor.

