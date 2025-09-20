Topo

Notícias

Brasileiro Caio Bonfim faz história com medalha de ouro no mundial com marcha atlética de 20 km

20/09/2025 12h08

Por Chang-Ran Kim

TÓQUIO (Reuters) - O brasileiro Caio Bonfim ganhou seu primeiro título mundial com a marcha atlética de 20 km na manhã deste sábado no Japão, enquanto a espanhola Maria Perez conquistou sua segunda medalha de ouro no campeonato.

Uma medalha para o país anfitrião parecia provável no lado masculino, quando o recordista mundial Toshikazu Yamanishi liderava a corrida, mas suas esperanças de um terceiro título mundial evaporaram quando recebeu o terceiro cartão vermelho para cumprir uma penalidade obrigatória de dois minutos.

"Estou muito decepcionado", disse o medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Gostaria de ter sido mais cuidadoso. Eu queria ganhar a medalha de ouro, então me esforcei. Eu tinha que tentar, mas isso me levou à desqualificação."

O erro de Yamanishi abriu a corrida nos estágios finais e Bonfim ultrapassou Wang Zhaozhao, da China, e Paul McGrath, da Espanha, para assumir a liderança.

Terminando em uma hora, 18 minutos e 35 segundos, Bonfim conquistou sua segunda medalha nos campeonatos mundiais depois de uma prata nos 35 km na semana passada, caindo de joelhos em lágrimas depois de cruzar a linha.

"Perdi minha aliança de casamento no terceiro quilômetro", disse o atleta de 34 anos.

"Acho que minha esposa vai ficar bem porque ganhei hoje. Pensei em todos os meus três filhos nas duas últimas voltas. Ganhei por eles, pelo Brasil."

Wang ganhou a prata em 1:18:43 e McGrath o bronze, dois segundos atrás.

No feminino, Perez, que defendeu com sucesso seu título de 35 km em um calor escaldante na semana passada, bateu na camiseta com alegria ao cruzar a linha de chegada em uma hora, 25 minutos e 54 segundos, 12 segundos à frente da mexicana Alegna Gonzalez, que ficou em segundo lugar.

Foi um momento de redenção para Perez, que havia perdido uma medalha olímpica por oito segundos no mesmo Estádio Nacional em 2021.

"Sou a mulher mais feliz do mundo. Não vim aqui hoje para fazer história no esporte feminino. Vim apenas para me aperfeiçoar e não para me concentrar no tempo", disse a atleta de 29 anos, que também fez a dobradinha de marcha em Budapeste há dois anos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Rússia atinge Ucrânia com drones e mísseis e mata três pessoas, diz Kiev

Passageiros ficam retidos em aeroportos europeus após ataque cibernético

Tarifas dos EUA desaceleram produção chinesa de artigos para a Copa de 2026

Brasileiro Caio Bonfim faz história com medalha de ouro no mundial com marcha atlética de 20 km

Verstappen leva pole do GP do Azerbaijão em classificação caótica; Bortoleto larga em 13º

Tribunal do Equador suspende referendo de Noboa para instalar Constituinte

Homem suspeito de ser mandante de invasão a hospital no Rio é morto

Distrito Federal tem mutirão de vacinação neste sábado

GP do Azerbaijão vai permanecer no calendário da Fórmula 1 até 2030

Hamas publica fotos de reféns e diz que ofensiva é perigosa para sequestrados

"Jesus de bolso": o dilema ético de chatbots de IA religiosos