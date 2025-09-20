Brasileiro Caio Bonfim faz história com medalha de ouro no mundial com marcha atlética de 20 km

Por Chang-Ran Kim

TÓQUIO (Reuters) - O brasileiro Caio Bonfim ganhou seu primeiro título mundial com a marcha atlética de 20 km na manhã deste sábado no Japão, enquanto a espanhola Maria Perez conquistou sua segunda medalha de ouro no campeonato.

Uma medalha para o país anfitrião parecia provável no lado masculino, quando o recordista mundial Toshikazu Yamanishi liderava a corrida, mas suas esperanças de um terceiro título mundial evaporaram quando recebeu o terceiro cartão vermelho para cumprir uma penalidade obrigatória de dois minutos.

"Estou muito decepcionado", disse o medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Gostaria de ter sido mais cuidadoso. Eu queria ganhar a medalha de ouro, então me esforcei. Eu tinha que tentar, mas isso me levou à desqualificação."

O erro de Yamanishi abriu a corrida nos estágios finais e Bonfim ultrapassou Wang Zhaozhao, da China, e Paul McGrath, da Espanha, para assumir a liderança.

Terminando em uma hora, 18 minutos e 35 segundos, Bonfim conquistou sua segunda medalha nos campeonatos mundiais depois de uma prata nos 35 km na semana passada, caindo de joelhos em lágrimas depois de cruzar a linha.

"Perdi minha aliança de casamento no terceiro quilômetro", disse o atleta de 34 anos.

"Acho que minha esposa vai ficar bem porque ganhei hoje. Pensei em todos os meus três filhos nas duas últimas voltas. Ganhei por eles, pelo Brasil."

Wang ganhou a prata em 1:18:43 e McGrath o bronze, dois segundos atrás.

No feminino, Perez, que defendeu com sucesso seu título de 35 km em um calor escaldante na semana passada, bateu na camiseta com alegria ao cruzar a linha de chegada em uma hora, 25 minutos e 54 segundos, 12 segundos à frente da mexicana Alegna Gonzalez, que ficou em segundo lugar.

Foi um momento de redenção para Perez, que havia perdido uma medalha olímpica por oito segundos no mesmo Estádio Nacional em 2021.

"Sou a mulher mais feliz do mundo. Não vim aqui hoje para fazer história no esporte feminino. Vim apenas para me aperfeiçoar e não para me concentrar no tempo", disse a atleta de 29 anos, que também fez a dobradinha de marcha em Budapeste há dois anos.