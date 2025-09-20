Big techs reagem contra taxa de Trump e pedem que empregados voltem aos EUA

A ameaça de nova taxa para trabalhadores estrangeiros fez com que pelo menos três empresas de tecnologia pedissem para funcionários voltarem aos EUA ou que não deixem o país nos próximos dias.

Medida é para tentar evitar tarifa de US$ 100 mil (cerca de R$ 532.750) para portadores de visto H-1B, estipulada pelo governo dos EUA ontem.

O que aconteceu

Segundo a Reuters, Meta, Amazon e Microsoft enviaram e-mails para funcionários horas após decisão do governo norte-americano. A agência de notícias verificou mensagens recebidas por trabalhadores estrangeiros da Amazon, Microsoft e do banco JP Morgan. O site indiano NDTV teve acesso à comunicação oficial da companhia de Mark Zuckerberg. Das empresas citadas, apenas a Meta respondeu à reportagem, dizendo que não comentaria o assunto. Espaço segue aberto para as outras companhias.

Empresas solicitaram que funcionários fiquem nos EUA ou retornem até 21 de setembro. Essa é a data limite descrita pela proclamação presidencial assinada por Trump na última sexta-feira. Logo, por não haver detalhes de como a decisão vai ocorrer na prática, as companhias sugerem que trabalhadores estejam no país justamente para evitar pagamento de US$ 100 mil. A previsão é que, a partir dessa data, novos vistos só sejam concedidos com a taxa extra.

Taxa extra de US$ 100 mil foi pensada para desestimular a contratação de estrangeiros. O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que "não é rentável" para as empresas pagarem o salário integral aos empregados além dos US$ 100 mil ao ano pelo visto.

Trump assinou na sexta-feira decreto que exige pagamento anual de US$ 100 mil para quem tiver visto H-1B. O objetivo, segundo o presidente dos EUA, é fazer com que as empresas contratem norte-americanos em setores de alto valor agregado. Principais áreas afetadas devem ser empresas de consultoria, tecnologia, biotecnologia e bancos.

Visto H-1B permite que empresas dos EUA contratem estrangeiros temporariamente. Esse tipo de visto é usado para ocupações especializadas e é uma forma de as companhias, sobretudo do ramo de tecnologia, atraírem talentos de outros países. Eles são válidos por três anos e podem ser expandidos por até seis anos.

A ideia é que as grandes empresas tecnológicas e outras companhias parem de capacitar trabalhadores estrangeiros. Se forem capacitar alguém, que seja um recém-graduado de uma das melhores universidades de nosso país. Chega de trazer estrangeiros para ocupar nossos empregos

Secretário de Comércio, Howard Lutnick, após cerimônia de assinatura da proclamação presidencial de Trump

Medida é considerada controversa. Sócio de empresa de capital de risco Menlo Ventures, Deddy Das, afirmou no X que taxa "cria desestímulo para atrair os talentos mais inteligentes para os EUA". Alguns analistas sugeriram que taxa pode forçar empresas a transferirem trabalhos para o exterior. Analista da eMarketer Jeremy Goldman diz que governo pode ganhar no curto prazo, mas que no longo prazo estaria criando um "protecionismo míope".

Índia é responsável pela maioria dos vistos H1-B. Só no ano passado, segundo dados do governo dos EUA, cidadãos do país foram 71% dos beneficiários dessa categoria de visto. Em segundo lugar vem a China com 11,7%.

No 1º semestre de 2025, Amazon e AWS (companhia do ramo de computação em nuvem da Amazon) receberam aprovação de mais de 12 mil vistos. Na sequência estão Microsoft e Meta, com 5 mil funcionários estrangeiros cada.

Ordem coloca Trump em rota de colisão com big techs. Chefes das empresas de tecnologia estiveram em peso na posse do presidente dos Estados Unidos no início do ano. Os líderes dessas companhias estavam na primeira fileira do palco, ao lado de membros importantes do governo, como ministros e secretários.

*Com informações da Reuters