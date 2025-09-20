Topo

Bayern goleia Hoffenheim (4-1) com três gols de Harry Kane

20/09/2025 14h45

O Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 4 a 1 neste sábado (20), com um hat-trick do atacante inglês Harry Kane, chegando assim à sua quarta vitória em quatro rodadas da Bundesliga. 

Os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany somaram 12 pontos em 12 possíveis no início desta temporada, garantindo fechar a semana na liderança. Antes da visita do Colônia ao Leipzig neste sábado e da partida do Borussia Dortmund contra o Wolfsburg no domingo, o gigante bávaro tem cinco pontos de vantagem sobre seus três principais perseguidores: BVB, Colônia e St. Pauli (que perdeu por 2 a 0 na sexta-feira na visita ao Stuttgart). 

Os três primeiros gols do Bayern foram marcados por Harry Kane (44', 48' e 77'), que já havia feito dois na quarta-feira contra o Chelsea pela Liga dos Campeões.

- Mudanças no time -

Menos de 72 horas após derrotar os 'Blues' por 3 a 1 na Allianz Arena, na estreia na Champions, Kompany mudou metade de seu time titular, com Josip Stanisic lesionado e fora até a pausa internacional de outubro, e Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise e Serge Gnabry assistindo do banco. 

Sob um sol forte deste sábado em Sinsheim, a equipe liderada pelo capitão Manuel Neuer voltou a contar com seu goleador inglês, que raramente falha, e que mais uma vez levou a bola autografada para casa. 

Com oito gols em quatro jogos, ele é o artilheiro da Bundesliga. 

Os dois últimos gols do capitão e maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra neste sábado foram de pênalti, enquanto o Hoffenheim diminuiu por meio de Vladimir Coufal (82'). 

Serge Gnabry fechou a conta nos acréscimos, no último lance da partida (90'+9). 

Kane abriu o placar antes do intervalo, ao finalizar de primeira um escanteio cobrado por Lennart Karl.

- Perto dos 100 gols -

Logo após retornar do vestiário, Kane converteu seu primeiro pênalti, sofrido por Sacha Boey (48'). 

E na reta dinal, Michael Olise, que havia entrado minutos antes, sofreu outro pênalti, que Kane converteu (77'). 

Artilheiro da Bundesliga em suas duas primeiras temporadas, Kane soma 13 gols em sete jogos em todas as competições nesta temporada e está se aproximando da marca centenária (já são 98 gols em 103 jogos) pelo Bayern, clube que defende desde meados de agosto de 2023. 

Os comandados de Kompany terão seis dias para se preparar para a próxima partida do campeonato alemão, contra o Werder Bremen (sexta-feira), na Allianz Arena, antes de viajar para o Chipre para enfrentar o modesto Paphos.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - St Pauli 2 - 0

- Sábado:

Hamburgo - Heidenheim 2 - 1

Werder Bremen - Freiburg 0 - 3

Augsburg - Mainz 1 - 4

Hoffenheim - Bayern de Munique 1 - 4

RB Leipzig - Colônia

- Domingo:

(10h30) Eintracht Frankfurt - Union Berlin

(12h30) Bayer Leverkusen - B. Mönchengladbach

(14h30) Borussia Dortmund - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 12 4 4 0 0 18 3 15

2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5

3. Colônia 7 3 2 1 0 8 4 4

4. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

5. Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 8 5 3

6. Freiburg 6 4 2 0 2 8 8 0

7. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

8. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2

9. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3

10. Wolfsburg 5 3 1 2 0 7 5 2

11. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

12. Mainz 4 4 1 1 2 5 4 1

13. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2

14. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

15. Augsburg 3 4 1 0 3 7 10 -3

16. Union Berlin 3 3 1 0 2 4 8 -4

17. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5

18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7





