Ataque ucraniano de drones mata quatro na Rússia - Um dos ataques da Ucrânia mais letais desde o início da guerra ocorreu centenas de quilômetros dentro do território russo. Duas refinarias também foram alvejadas.Quatro pessoas foram mortas em um ataque ucraniano de drones na região de Samara, sudoeste da Rússia, a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana, informou neste sábado (20/09) o governador regional Vyacheslav Fedorishev. "É com profundo pesar que informo que quatro pessoas foram mortas ontem à noite em um ataque de drone inimigo", disse Fedorishev nas redes sociais, acrescentando que uma pessoa ficou ferida.

O ataque foi um dos mais letais da resposta ucraniana aos ataques russos desde o início da guerra.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski informou também neste sábado que três pessoas foram mortas nos "ataques massivos" russos sofridos durante a última noite no país.

Ataque também contra duas refinarias

A Rússia afirmou ter abatido ou interceptado 149 drones ucranianos durante a noite, incluindo 15 sobre a região de Samara, a cerca de 800 quilômetros das linhas de frente na Ucrânia. A maioria foi abatida em Rostov (40) e outras 27 em Saratov, onde uma refinaria de petróleo pegou fogo e uma mulher ficou ferida. Moscou anuncia a destruição de drones ucranianos quase diariamente. Kiev afirma que realiza os ataques – que frequentemente alvejam usinas de energia – em resposta aos bombardeios russos em suas cidades.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou neste sábado ataques a duas refinarias de petróleo em território russo. O relatório militar, publicado no Facebook, relatou ataques às refinarias de Saratov, 858 quilômetros a sudeste de Moscou, e Novokubichevsk, cerca de mil quilômetros a sudeste da capital russa. No domingo passado, uma refinaria na região de Leningrado também foi atingida.

md (AFP, EFE)