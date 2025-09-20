Topo

Notícias

Ataque cibernético interrompe operações em aeroportos europeus

Aeroporto de Bruxelas foi um dos afetados pelo ataque cibernético - Marta Fiorin/Reuters
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

20/09/2025 06h46

Um ataque cibernético a um fornecedor de sistemas de check-in e embarque interrompeu as operações em vários aeroportos europeus importantes, incluindo o de Heathrow, em Londres, o mais movimentado do continente, causando atrasos e cancelamentos de voos neste sábado (20).

A Collins Aerospace, que fornece sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em vários aeroportos ao redor do mundo, está enfrentando um problema técnico que pode causar atrasos para os passageiros que partem, informou o Aeroporto de Heathrow, em Londres, após alertar sobre atrasos.

O Aeroporto de Bruxelas e o Aeroporto de Berlim também foram afetados pelo ataque, disseram eles em declarações separadas.

A RTX, controladora da Collins Aerospace, disse que tomou conhecimento de uma "interrupção relacionada à segurança cibernética" em seu software em aeroportos selecionados, sem identificá-los.

"O impacto se limita ao check-in eletrônico do cliente e ao despacho de bagagem e pode ser mitigado com operações de check-in manual", disse a empresa em um comunicado por e-mail, acrescentando que estava trabalhando para corrigir o problema o mais rápido possível.

O ataque deixou os sistemas automatizados inoperantes, permitindo apenas procedimentos manuais de check-in e embarque, informou o Aeroporto de Bruxelas em seu site, acrescentando que o incidente ocorreu na noite de sexta-feira.

"Isso tem um grande impacto no cronograma de voos e, infelizmente, causará atrasos e cancelamentos de voos... O provedor de serviços está trabalhando ativamente no problema e tentando resolvê-lo o mais rápido possível."

Passageiros com voo programado para sábado foram orientados pelos aeroportos afetados a confirmar sua viagem com as companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.

"Devido a um problema técnico em um provedor de sistema... há tempos de espera mais longos no check-in. Estamos trabalhando em uma solução rápida", informou o Aeroporto de Berlim em um banner em seu site.

O Aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, não foi afetado, disse um porta-voz. Um funcionário do centro de controle de operações do Aeroporto de Zurique também afirmou que o aeroporto não foi afetado.

* com Reuters

