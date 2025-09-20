Topo

Notícias

Ataque cibernético abala operações em grandes aeroportos europeus

20/09/2025 08h25

As operações em grandes aeroportos europeus, incluindo Bruxelas, Londres e Berlim, estão perturbadas neste sábado (20) devido a um ataque cibernético ao software de check-in de passageiros, fornecido por uma empresa.

Em seu site, o aeroporto de Bruxelas especificou que este "ataque cibernético" ocorreu "na noite de sexta-feira", com "consequências significativas para a programação dos voos e infelizmente, resultará em atrasos e cancelamentos". Pelo menos 10 voos foram cancelados e 17 estão com atrasos superiores a uma hora.

O check-in e o embarque foram feitos manualmente nesta manhã. Em Londres, o Aeroporto de Heathrow, o principal da capital britânica, também indicou que foi afetado por essas interrupções, que "podem causar atrasos nas partidas".

"Estamos cientes de uma interrupção cibernética em nosso software MUSE em vários aeroportos", informou a empresa fabricante do sistema, acrescentando que o impacto "se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao despacho de bagagem". A Collins Aerospace afirma estar trabalhando para resolver o incidente "o mais rápido possível".

A empresa, especializada em processamento de dados na indústria aeronáutica, é uma subsidiária do grupo americano aeroespacial e de defesa RTX.

Recomendações aos passageiros

De acordo com a BBC, o órgão regulador da aviação Eurocontrol informou ter solicitado às companhias aéreas cancelarem metade de seus voos com destino ou partida em Heathrow durante a madrugada, devido a este incidente. O aeroporto aconselha os passageiros a verificarem a situação de seus voos com suas companhias aéreas e a chegarem com bastante antecedência para garantir tempo para as formalidades de check-in.

Em seu site, o Aeroporto de Berlim também indicou que foi afetado por este "problema técnico em um fornecedor". Já na França, o grupo ADP, que administra os aeroportos Roissy-Charles de Gaulle e Orly, em Paris, disse à AFP que não foi afetado pelo incidente.

Ataques cibernéticos e interrupções digitais interromperam o transporte aéreo em todo o mundo nos últimos anos, à medida que o setor depende cada vez mais de sistemas digitais. Em um relatório recente sobre ameaças cibernéticas no setor de aviação, o grupo de defesa e tecnologia Thales previu 27 ataques cibernéticos de ransomware entre janeiro de 2024 e abril de 2025 na aviação, um aumento de 600% em relação ao ano anterior, visando companhias aéreas, aeroportos, sistemas de navegação e subcontratados.

Em julho passado, a companhia aérea australiana Qantas foi alvo de hackers, que invadiram um sistema que armazenava dados confidenciais de seis milhões de seus clientes. Em dezembro de 2024, a Japan Airlines também foi alvo de um ataque.

Com informações da AFP

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Com manobras militares, Venezuela tenta mostrar força diante dos Estados Unidos

Visto americano: novas regras de isenção de entrevistas têm nova data para começar

Pedidos de boicote contra Israel ganham força no mundo cultural

São Paulo terá 10 horas de pressão de água reduzida por queda nos reservatórios

Eduardo Bolsonaro: anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação

Trump publica novo vídeo de ataque contra suposta lancha do narcotráfico

Dono da Havan deu R$ 5 mil a Carla Zambelli durante fuga da Justiça

Procurador federal é 'demitido após pressão para acusar rivais de Trump

Ataque cibernético abala operações em grandes aeroportos europeus

Falta de chuvas faz São Paulo ampliar controle de água em reservatórios

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 40 milhões