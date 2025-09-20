Ataque cibernético abala operações em grandes aeroportos europeus

As operações em grandes aeroportos europeus, incluindo Bruxelas, Londres e Berlim, estão perturbadas neste sábado (20) devido a um ataque cibernético ao software de check-in de passageiros, fornecido por uma empresa.

Em seu site, o aeroporto de Bruxelas especificou que este "ataque cibernético" ocorreu "na noite de sexta-feira", com "consequências significativas para a programação dos voos e infelizmente, resultará em atrasos e cancelamentos". Pelo menos 10 voos foram cancelados e 17 estão com atrasos superiores a uma hora.

O check-in e o embarque foram feitos manualmente nesta manhã. Em Londres, o Aeroporto de Heathrow, o principal da capital britânica, também indicou que foi afetado por essas interrupções, que "podem causar atrasos nas partidas".

"Estamos cientes de uma interrupção cibernética em nosso software MUSE em vários aeroportos", informou a empresa fabricante do sistema, acrescentando que o impacto "se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao despacho de bagagem". A Collins Aerospace afirma estar trabalhando para resolver o incidente "o mais rápido possível".

A empresa, especializada em processamento de dados na indústria aeronáutica, é uma subsidiária do grupo americano aeroespacial e de defesa RTX.

Recomendações aos passageiros

De acordo com a BBC, o órgão regulador da aviação Eurocontrol informou ter solicitado às companhias aéreas cancelarem metade de seus voos com destino ou partida em Heathrow durante a madrugada, devido a este incidente. O aeroporto aconselha os passageiros a verificarem a situação de seus voos com suas companhias aéreas e a chegarem com bastante antecedência para garantir tempo para as formalidades de check-in.

Em seu site, o Aeroporto de Berlim também indicou que foi afetado por este "problema técnico em um fornecedor". Já na França, o grupo ADP, que administra os aeroportos Roissy-Charles de Gaulle e Orly, em Paris, disse à AFP que não foi afetado pelo incidente.

Ataques cibernéticos e interrupções digitais interromperam o transporte aéreo em todo o mundo nos últimos anos, à medida que o setor depende cada vez mais de sistemas digitais. Em um relatório recente sobre ameaças cibernéticas no setor de aviação, o grupo de defesa e tecnologia Thales previu 27 ataques cibernéticos de ransomware entre janeiro de 2024 e abril de 2025 na aviação, um aumento de 600% em relação ao ano anterior, visando companhias aéreas, aeroportos, sistemas de navegação e subcontratados.

Em julho passado, a companhia aérea australiana Qantas foi alvo de hackers, que invadiram um sistema que armazenava dados confidenciais de seis milhões de seus clientes. Em dezembro de 2024, a Japan Airlines também foi alvo de um ataque.

Com informações da AFP