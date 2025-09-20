Por quer Brigitte Macron dará aos EUA 'prova científica' de que é mulher?

Brigitte Macron, primeira-dama da França, decidiu anexar provas científicas e documentais em ação nos EUA contra a influenciadora Candace Owens para reagir a boatos transfóbicos que circulam desde 2021 e afetam também o presidente francês.

O que aconteceu

Boato afirma que Brigitte teria nascido homem e usava o nome Jean-Michel Trogneux, que, na verdade, é o de seu irmão. A teoria voltou a ganhar força em vídeos, podcasts e postagens de influenciadores e sites conspiracionistas. O enredo ganhou audiência internacional e passou a ser explorado de forma sistemática por perfis de extrema direita.

Nos EUA, ações de difamação contra figuras públicas têm um padrão probatório elevado. Segundo o Financial Times, a lei americana exige que os autores provem a chamada "actual malice" — isto é, que o réu sabia que a informação era falsa ou agiu com descaso pela verdade. Esse requisito, fixado pela Suprema Corte no caso New York Times vs. Sullivan (1964), costuma dificultar vitórias de políticos e celebridades em tribunais americanos.

A defesa de Brigitte Macron pretende superar esse obstáculo com provas robustas. O advogado Thomas Clare, ouvido pelo FT, disse que o casal considera "importante se levantar em defesa da verdade" e que Owens "teve várias oportunidades de corrigir o erro e, em vez disso, apenas zombou deles". A estratégia inclui fotografias e depoimentos de especialistas, que devem ser apresentados em julgamento por júri no estado de Delaware.

Macron afirma que ataques afetam sua dignidade e a da família presidencial. O presidente disse à RTL que a campanha também o "atinge" e que se trata de defender a honra da família. Já a equipe jurídica declarou ao France 24 que a medida busca deter um padrão de conduta "socialmente reprovável".

Estratégia jurídica

A ação contra Candace Owens tramita desde julho na Justiça de Delaware, nos EUA, após a influenciadora divulgar vídeos com acusações falsas. A queixa aponta "rumores" e "afirmações conspiratórias" sustentando — sem provas — que a primeira-dama "nasceu homem". As informações são do France 24 e da RFI.

Material probatório incluirá fotos e laudos periciais. O advogado Tom Clare revelou a estratégia em entrevista citada pela BFMTV e RTL, que noticiaram a preparação das provas. Os veículos disseram que os detalhes ainda não foram divulgados.

Brigitte já venceu processos na França, mas recursos seguem em andamento. As primeiras ações miraram as responsáveis pela propagação do boato em 2021, às vésperas da eleição presidencial. Desde então, decisões se arrastam em cortes francesas, enquanto a narrativa volta em redes e canais de direita radical. A RTL registrou falas recentes de Emmanuel Macron dizendo que moveu as ações "por honra" e que seguirá "até o fim".

Checagens já refutaram a tese diversas vezes desde 2021. A narrativa foi desmontada com documentos, fotos e decisões judiciais — inclusive com cobertura da rede pública francesa e de parceiros internacionais. O UOL Confere também contestou as alegações, registrando que Brigitte venceu ações por difamação na França ligadas à mesma história.

Cronologia do caso

Entenda os principais marcos da circulação do boato e das ações judiciais envolvendo Brigitte e Emmanuel Macron: