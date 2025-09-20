Entre cristãos e radicais: quem domina a extrema direita nos EUA sem Kirk

O assassinato do influenciador de direita Charlie Kirk gerou repercussão para além do criador do movimento Turning Point, dando destaque a outros nomes e grupos que influenciam diretamente eleitores de Donald Trump e as políticas públicas do segundo mandato do republicano nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Charlie Kirk era uma figura central no movimento conservador americano, mas não unanimidade. Ele fundou o Turning Point, que uniu jovens conservadores em torno de pautas como anti-imigração e pró-isolacionismo.

Embora não haja unidade entre os grupos, o consenso em causas conservadoras faz com que esses influenciadores compartilhem públicos. Especialistas ouvidos pelo UOL destacaram o teor cristão, críticas fortes à cultura liberal norte-americana e o grande destaque à pauta da liberdade de expressão como fortes atrativos.

Há divisões entre populistas MAGA, republicanos tradicionais, "falcões" fiscais, direita cristã, direita tecnológica e ex-democratas. Alguns são influentes enquanto comunicadores digitais, outros focam na formação cultural conservadora e alguns já têm acesso ao atual governo Trump, aponta o professor da Florida International University Guilherme Casarões, baseado em uma reportagem do jornal The Washington Post que analisou rachas internos.

A lealdade a Trump é um ponto de união entre esses grupos. O Projeto 2025 reforça políticas nacionalistas cristãs, embora haja divergências sobre temas como a guerra na Faixa de Gaza e dúvidas acerca da proximidade de Trump com o abusador em série Jeffrey Epstein, explicam Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais, e Guilherme Casarões, cientista social.

Grupos-chave e organização

Charlie Kirk agiu como um construtor de pontes entre a direita cristã e os populistas MAGA. Camarões destaca que o movimento Turning Point uniu jovens conservadores, sobretudo brancos, descrentes nas universidades e nas políticas de justiça social a defensores do discurso pró-trabalhadores (especialmente os brancos), anti-imigração e pró-isolacionismo na política externa.

Kirk era um dos maiores divulgadores da teoria da Grande Substituição (Great Replacement), segundo a qual a população branca dos EUA estaria em declínio e sendo substituída por imigrantes e seus filhos, o que colocaria em risco o "espírito" da sociedade americana.

Guilherme Casarões, cientista social

Influenciadores como Nick Fuentes criticaram Kirk por não ser radical o suficiente. Fuentes defende ideias como supremacismo branco e nacionalismo étnico, atraindo jovens em submundos da internet, aponta Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais.

Demais influenciadores agem para furar bolha liberal. Enquanto as disputas internas no trumpismo seguem, figuras da direita tecnológica, como Elon Musk, disputam pela existência de vistos para imigrantes qualificados, entrando em disputa com ideólogos anti-imigração como Steve Bannon -, os influenciadores mais populares atuam com destaque na pauta cultural e em distintas versões radicalizadas sobre o que é ser americano.

A crítica que Nick Fuentes tinha ao Kirk era que ele não era de direita o suficiente. Então, Fuentes defende supremacismo branco, nacionalismo étnico e antissemitismo, além de criticar a direita tradicional por não ser suficientemente radical. Ele possui força entre camadas da juventude, especialmente em um submundo da internet. É um movimento de furo da bolha liberal - esse grupo inclui pessoas que não acreditam que a democracia funciona e que querem um líder forte, disposto a quebrar as regras.

Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais

Outros nomes de destaque da extrema-direita americana

Ben Shapiro, co-fundador do Daily Wire. Shapiro entendeu a comunicação em massa da extrema-direita e fez de seu nome um caso de sucesso: The Ben Shapiro Show, seu podcast, foi o segundo mais ouvido nos EUA em 2019. Focado na guerra cultural entre conservadores e liberais, também é crítico de políticas sociais de redução de desigualdades, em especial as raciais e de gênero.

Candace Owens, uma das principais influenciadoras negras conservadoras dos EUA. É conhecida por criticar políticas de identidade, atacar movimentos como o Black Lives Matter e liderar o "Blexit", que defende a saída de eleitores negros do Partido Democrata. Fazia parte do Daily Wire, mas rompeu com Ben Shapiro em 2025. Criticou Trump por sua proximidade com Benjamin Netanyahu e o apoio dos EUA a Israel na guerra em Gaza.

Laura Loomer Imagem: Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Laura Loomer, influente nas redes pelo conspiracionismo. Ganhou destaque por confrontar políticos em eventos públicos e interromper eventos para "expor" a esquerda - prática que está de acordo com seu lado performático. Ela já deu declarações islamofóbicas - definindo o islamismo como uma religião do terror - e é uma ferrenha defensora do MAGA.

Nick Fuentes, abertamente defensor da supremacia branca. Fundador do movimento America First, é uma das figuras mais radicais do trumpismo e atrai uma audiência jovem online. Ganhou notoriedade por defender a ideia de que os EUA devem permanecer uma "nação cristã branca" e por negar a existência do Holocausto.

Marjorie Taylor Greene, uma representante MAGA no Congresso. Eleita pela Geórgia, Greene defende teorias conspiratórias como QAnon, já sugeriu que incêndios florestais poderiam ter sido causados por "lasers espaciais" e se tornou uma das aliadas mais barulhentas de Trump no Legislativo.

Steve Bannon em audiência no Tribunal Criminal de Nova York, em Manhattan, em 11 de fevereiro de 2025 Imagem: Steven Hirsch/AFP

Steve Bannon, estrategista do trumpismo. Principal arquiteto da campanha de Trump em 2016, um movimento inaugural da nova extrema-direita mundial. Bannon defende o nacionalismo econômico, o fechamento de fronteiras e a guerra cultural contra as elites liberais. Em 2020, foi indiciado por fraude em um projeto que arrecadava fundos para a construção do muro na fronteira, mas recebeu perdão presidencial de Trump em seus últimos dias no cargo.

Stephen Miller, ideólogo com poder. Ex-assessor sênior de Trump e arquiteto de sua política de imigração, foi um dos responsáveis pela estratégia de "tolerância zero" que levou à separação de famílias na fronteira com o México. Reconhecido como uma das figuras mais duras do governo, defende perseguir organizações progressistas e consolidar o trumpismo como força política permanente.