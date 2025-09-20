As agências brasileiras de turismo venderam pelo menos dois milhões de pacotes e passagens a menos no ano passado em comparação a 2023, e mesmo assim o setor de turismo nunca faturou tanto no país.

Segundo a Braztoa (Associação Brasileira das Agências de Turismo), o número de embarques através das 87 empresas filiadas ao organismo caiu de 11,8 milhões para 9,8 milhões em 2024, e nesse período o faturamento dessas agências saltou de R$ 19,2 para R$ 22,9 bilhões.

O setor como um todo se encaminha para superar o recorde de faturamento do ano passado e atingir R$ 228 bilhões em 2025, segundo um levantamento da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) com base em dados do IBGE.

O que aconteceu

Empresas associadas à Braztoa registraram 9,81 milhões de embarques em 2024, sendo 60% para destinos nacionais. Em relação a 2023, as viagens domésticas caíram 32,5%. Já as viagens para o exterior cresceram 27,1% em relação a 2023 e representaram 75% do faturamento das associadas no ano passado. Estrangeiros que vieram ao Brasil responderam por apenas 0,41% das vendas de 2024.

A cidade do Rio de Janeiro foi o destino com mais pacotes e passagens vendidos. Dentro do Brasil, o Nordeste foi a região mais vendida, e a Bahia liderou entre os estados. O parque de diversões Beto Carrero (SC) foi a atração que vendeu mais ingressos. Em direção ao exterior, a Europa foi o continente mais vendido, mas os EUA foram o país mais procurado —o que inclui Orlando como a cidade mais visitada e a Disney como atração favorita, dizem os dados da Braztoa.

Cidades mais visitadas em 2024

Rio de Janeiro (RJ) Porto de Galinhas (município de Ipojuca, PE) Maceió (AL) São Paulo (SP) Porto Seguro (BA)

Dados: Braztoa

Estados mais visitados em 2024

Bahia Pernambuco Alagoas Rio de Janeiro São Paulo

Dados: Braztoa

Turismo já faturou R$ 107,6 bilhões no primeiro semestre deste ano, segundo a FecomercioSP. O crescimento foi de 7,6% em relação ao mesmo período de 2024. Especificamente no setor hoteleiro, o volume de estadias diminuiu, mas os valores médios cobrados em diárias de hospedagem tiveram aumento.

Apesar da queda na venda de pacotes em agências, o número de passageiros nos aeroportos brasileiros cresceu. Segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), houve 118,7 milhões de passageiros transportados em 2023 (sendo 77% em voos domésticos), alta de 5% em relação a 2023.

Já as viagens interestaduais de ônibus caíram 7,5%. Esse foi o meio escolhido em 112,5 milhões de trajetos no ano passado. Outros 360 mil passageiros usaram os ônibus para viagens internacionais (alta de 7,8%).

Bom desempenho da economia ajuda a explicar maiores gastos com viagens. Segundo Guilherme Dietze, presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, a alta do emprego — com a entrada de 1,6 milhão de pessoas no mercado formal de trabalho no ano passado — eleva o número de viagens, porque o trabalhador formal tira férias remuneradas a cada ano. A inflação está controlada e o PIB crescendo estimulam investimentos gerais de empresas, que tendem a gastar mais dinheiro com turismo corporativo, por exemplo.

Público potencial

Dezenove milhões de brasileiros têm perfil de viajante, segundo uma pesquisa do Serasa Experian. O número representa cerca de 10% da população adulta, e a maior parcela desse público tem de 24 a 38 anos e ganha mais de R$ 7,5 mil por mês.

De acordo com a Serasa Experian, mais de um quarto dos potenciais viajantes (28,7%) ganha mais de R$ 10 mil por mês. Por outro lado, 17,1% têm renda inferior a R$ 2 mil. O grupo com menos tendência a viajar tem renda de R$ 8 a R$ 10 mil por mês. Segundo o estudo, 40,5% do total de viajantes tem nota de crédito elevada.

Mais de um terço dos viajantes (36,8%) só pode pagar até mil reais por um pacote. O ticket médio de viajantes brasileiros é de R$ 2.190, bastante abaixo da média mundial, que é de US$ 2.504 (cerca de R$ 13.259), de acordo com o levantamento.

Para identificar quem tem "perfil de viajante", a pesquisa se baseou em comportamentos de consumo e características financeiras de entrevistados. Essa amostra então foi comparada com dados de pessoas que já fizeram viagens. Ao identificar a porcentagem de entrevistados com tendências a viajar, o grupo de estudo projetou essa proporção ao número de brasileiros com mais de 18 anos. Como a porcentagem identificada foi de cerca de 10,1% e a população maior de idade do Brasil soma 187,8 milhões de pessoas, chegou-se à estimativa de que 19 milhões de brasileiros têm potencial para viajar.

Mais estrangeiros, mas ainda poucos

Brasil é a nação mais visitada da América do Sul, mas ainda fica distante de potências mundiais do turismo. Em todo o ano de 2024, o Brasil recebeu 6,7 milhões de turistas internacionais, segundo a Embratur. O Brasil ainda fica muito atrás de diversos países. O México, por exemplo, recebeu 45 milhões de visitantes no mesmo ano. A França, o país mais visitado do mundo, recebeu mais de 100 milhões de visitantes estrangeiros em 2024, segundo a OMT (Organização Mundial do Turismo).

País recebeu 5,3 milhões de turistas estrangeiros no primeiro semestre deste ano. O número representa uma alta de 48,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Embratur.

Presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP disse que o Brasil tem alguns fatores que dificultam o avanço do setor. Guilherme Dietze citou, por exemplo, os baixos investimentos públicos no Turismo, a enorme distância do Brasil em relação à maioria dos países do mundo e o idioma pouco conhecido mundo à fora. Ele observou que o Ministério do Turismo tem focado muito no Pará, onde haverá a COP-30, enquanto a atenção ao resto do país é insuficiente. Para ele, algumas questões importantes ao setor precisam de maior envolvimento de outros ministérios, como segurança pública e melhoria da infraestrutura de transportes.

Brasil precisa atrair mais turistas com maior poder de compra, diz FecomercioSP. Dietze disse que as praias do Nordeste são destinos que têm crescido entre europeus. Atualmente, mais de 60% dos turistas estrangeiros no Brasil vem da América Latina, devido às pequenas distâncias e menores custos de viagens. Argentinos são o povo que mais visita o Brasil.

Nacionalidades que mais visitaram o Brasil no primeiro semestre de 2025

Argentina - de onde saíram 2.323.891 visitantes Chile - 442.993 Estados Unidos - 410.189 Uruguai - 308.956 Paraguai - 306.523

Dados: Embratur

Estados que mais receberam estrangeiros no primeiro semestre de 2025

São Paulo - recebeu 1.378.113 de estrangeiros Rio Grande do Sul - 1.205.730 Rio de Janeiro - 1.154.034 Paraná - 627.858 Santa Catarina - 526.703

Dados: Embratur