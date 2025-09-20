Advogados de Luigi Mangione pedem que juiz barre pena de morte pelo assassinato de executivo

Topo

Luigi Mangione
Os advogados de Luigi Mangione pediram a um juiz federal de Nova York, neste sábado, que impedisse os promotores de pedir pena de morte para seu cliente, acusado de matar o presidente-executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Em um processo judicial, os advogados de Mangione argumentaram que os funcionários do Departamento de Justiça dos EUA deveriam ser impedidos de buscar a pena de morte devido a ações que violaram seus direitos ao devido processo legal.

Eles afirmaram que essas ações incluíram "a encenação de uma 'caminhada do criminoso' desumanizante e inconstitucional, na qual ele foi televisionado, filmado e fotografado descendo de um helicóptero algemado a caminho de sua apresentação inicial."

"Devido à natureza flagrante, intencional e prejudicial dessa torrente de preconceito de vários funcionários públicos, principalmente do Procurador-Geral dos Estados Unidos, desde o início deste caso até a votação do grande júri em 17 de abril de 2025, a acusação de pena de morte contra o Sr. Mangione deve ser rejeitada", afirma.

Mangione se declarou inocente da morte a tiros, em 4 de dezembro passado, de Thompson, que dirigia a unidade de seguros do UnitedHealth Group. Thompson foi morto do lado de fora de um hotel em Nova York, onde os executivos da empresa estavam participando de uma conferência de investimentos.

Autoridades públicas condenaram o assassinato, mas muitos norte-americanos expressaram simpatia por Mangione, 27 anos, dizendo que compartilhavam sua frustração com os altos custos do sistema de saúde dos EUA e o poder das seguradoras de saúde de recusar o pagamento de alguns tratamentos.

A preocupação com a escalada da violência política nos EUA aumentou desde a morte de Thompson, especialmente após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk na semana passada.

Os promotores do escritório da Procuradoria dos EUA em Manhattan têm até 31 de outubro para argumentar a favor da manutenção da pena de morte como uma opção se Mangione for condenado.

