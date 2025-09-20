Topo

Acordo sobre TikTok garante controle dos EUA sobre algoritmo da rede social, diz Casa Branca

20/09/2025 16h13

Um acordo entre o TikTok e a China garantirá que empresas americanas controlem o algoritmo que alimenta o feed de vídeos do aplicativo e que os EUA detenham a maioria dos assentos no conselho que supervisiona as operações no país, afirmou a Casa Branca neste sábado, 20.

Uma questão central na disputa entre Washington e Pequim tem sido se a popular plataforma de vídeo social manteria seu algoritmo após a possível saída da empresa-mãe chinesa, a ByteDance.

O Congresso americano aprovou uma lei exigindo que a proibição do TikTok nos EUA entrasse em vigor em janeiro deste ano, mas o presidente Donald Trump assinou repetidamente ordens que permitiram ao TikTok continuar operando nos Estados Unidos, enquanto seu governo tenta chegar a um acordo para que a ByteDance venda suas operações nos EUA.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a gigante da tecnologia Oracle seria responsável pelos dados e pela segurança do aplicativo e que os americanos controlarão seis das sete cadeiras do conselho.

"Estamos 100% confiantes de que o acordo está fechado, agora ele só precisa ser assinado e a equipe do presidente está trabalhando com seus homólogos chineses para fazer exatamente isso", disse Leavitt ao programa "Saturday in America" do canal de televisão Fox News.

Um dia antes, Trump e Xi Jinping, da China, discutiram um acordo sobre o TikTok em uma longa conversa telefônica. Leavitt disse que "o algoritmo também será controlado pelos Estados Unidos", oferecendo mais detalhes sobre como o acordo, pelo menos aos olhos da Casa Branca, está tomando forma.

Trump disse após sua ligação com Xi que os investidores americanos estavam alinhados e que o líder chinês tem sido "um cavalheiro" sobre o assunto. O presidente republicano foi vago sobre a questão crucial de se a China controlaria o algoritmo. "Tudo está sendo resolvido", disse Trump. "Teremos um controle muito bom."

Uma declaração do governo chinês após a ligação não esclareceu o que Xi havia concordado em relação à venda de uma participação controladora pela empresa-mãe chinesa do TikTok para evitar uma proibição nos EUA. Leavitt expressou confiança de que o acordo seria finalizado em breve.

"Agora só precisamos que este acordo seja assinado", disse ela. "E isso acontecerá, eu prevejo, nos próximos dias."

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

