Topo

Notícias

Zagueiro alemão Jérôme Boateng, campeão mundial em 2014, anuncia aposentadoria

19/09/2025 17h42

O zagueiro Jérôme Boateng, campeã do mundo pela Alemanha em 2014, anunciou sua aposentadoria nesta sexta-feira (19), aos 37 anos.

"Joguei muito tempo, por grandes clubes, pelo meu país. Aprendi, ganhei, perdi e cresci com tudo isso. O futebol me deu muito, agora é o momento de passar para outra coisa", explicou Boateng em um vídeo de despedida publicado em sua conta no Instagram.

Nascido em Berlim, Boateng começou a carreira no Hertha e assinou com o Bayern de Munique em 2011, depois de passagens por Hamburgo e Manchester City.

Zagueiro central, passou uma década no Gigante da Baviera, ganhando nove vezes a Bundesliga, cinco a Copa da Alemanha e duas a Liga dos Campeões da Europa (2013 e 2020).

Em seus últimos anos, defendeu Lyon (França), Salernitana (Itália) e LASK (Áustria).

Pela seleção alemã, foram 76 jogos e a maior conquista foi a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Boateng também deu o que falar fora das quatro linhas, quando foi alvo de um processo de violência doméstica acusado de agredir sua ex-mulher em 2018, que acabou com uma advertência e uma multa de 200 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação atual) a pagar em caso de reincidência.

tba/bm/mcd/raa/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Trump assina decreto que instaura um visto de residência de US$ 1 milhão

Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG

Trump assina decreto que instaura um visto de residência de um milhão de dólares

Citado por Fux, jurista italiano defende condenação de Bolsonaro

Ivan Valente: Motta pode pautar IR, mas não será votado antes da anistia

Receita tem inteligência instalada para colocar à disposição de investigadores, diz Haddad

Flordelis passa mal na prisão: advogada fala em AVC, mas secretaria nega

Caetano, Gil e Chico Buarque vão liderar protesto contra PEC da Blindagem

Carla Araújo: Paulinho da Força esfria bolsonaristas com PL da Dosimetria

Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Petróleo e gás caem apesar de ameaça de sanções ao GNL russo