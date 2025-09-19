Topo

Xi insta Trump a resolver disputa do TikTok segundo as 'regras do mercado'

19/09/2025 12h26

O presidente chinês, Xi Jinping, instou seu contraparte americano, Donald Trump, a resolver a disputa sobre a plataforma TikTok segundo as "regras do mercado", reportou a imprensa estatal de Pequim, após um telefonema entre os dois mandatários nesta sexta-feira (19). 

O dirigente comunista disse que a conversa com Trump foi "positiva" e "construtiva". Ele também o incentivou a "evitar tomar medidas unilaterais de restrição do comércio para não pôr em risco os avanços obtidos em diferentes ciclos de negociações", noticiaram a CCTV e a agência de notícias Xinhua. 

aas/am/an/meb/jc/aa/dd/mvv

© Agence France-Presse

