Xi insta Trump a resolver disputa do TikTok segundo as 'regras do mercado'

O presidente chinês, Xi Jinping, instou seu contraparte americano, Donald Trump, a resolver a disputa sobre a plataforma TikTok segundo as "regras do mercado", reportou a imprensa estatal de Pequim, após um telefonema entre os dois mandatários nesta sexta-feira (19).

O dirigente comunista disse que a conversa com Trump foi "positiva" e "construtiva". Ele também o incentivou a "evitar tomar medidas unilaterais de restrição do comércio para não pôr em risco os avanços obtidos em diferentes ciclos de negociações", noticiaram a CCTV e a agência de notícias Xinhua.

