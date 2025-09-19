Wall Street encerra a semana em alta

A Bolsa de Nova York fechou no azul nesta sexta-feira (19), ao final de uma semana marcada pelo primeiro corte de juros do ano pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que fez o mercado americano bater recordes.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,37%, o Nasdaq avançou 0,72% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,49%. Os três índices bateram novos recordes no fechamento pela segunda sessão consecutiva.

"Os operadores estão satisfeitos" com a decisão do Federal Reserve, disse Chris Low, da consultoria FHN Financial.

Na quarta-feira, o Fed baixou seus juros em 25 pontos-base e assinalou que poderia fazer outros dois cortes ainda este ano.

O banco central americano explicou sua manobra como uma resposta a dados mais frágeis sobre o mercado de trabalho, acrescentando que as decisões futuras dependerão de como a economia vai evoluir.

Mas para Jack Ablin, da Cresset Capital Management, o aumento nos rendimentos do Tesouro representa uma fonte de preocupação.

"Vou comemorar os recordes das ações, mas o mercado é caro e os rendimentos a 10 anos estão subindo", disse Ablin. "Isto é algo no que devemos prestar atenção".

Nesta sexta, o presidente americano, Donald Trump, descreveu como "muito produtivo" um telefonema com seu contraparte chinês, Xi Jinping, que incluiu uma conversa sobre a venda da plataforma TikTok, embora um acordo final ainda não tenha sido alcançado.

Os mercados receberam bem o tom cordial das negociações entre Estados Unidos e China, uma reviravolta em comparação com o clima no começo do ano, quando as duas partes anunciaram pesadas tarifas aduaneiras recíprocas.

Entre as empresas, a Apple fechou em alta de 3,2%. O lançamento dos novos iPhones pela gigante da tecnologia foi recebido com longas filas em seus pontos de venda.

tmc/nth/mvl/cjc/mvv/am

© Agence France-Presse