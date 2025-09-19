Topo

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 32,5%, afirma Sabesp

São Paulo

19/09/2025 10h20

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 18 e 19 de setembro. O volume total caiu de 32,8% (637,55 hectômetros cúbicos) para 32,5% (632,86 hm3), refletindo uma redução de 0,3 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 19 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 11,5% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 30,2% para 30%, com uma diminuição em hm3 de 296,96 para 294,53. O Alto Tietê reduziu de 26,1% para 25,9%, com a capacidade passando de 146,34 hm3 para 145,29 hm3.

Guarapiranga cedeu de 48,1% para 47,8%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 52,3% para 51,9%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 53,1% para 53%. Por sua vez, o Rio Claro caiu de 19,3% para 18,7% e o São Lourenço, de 46,2% para 45,8%.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. Poucos dias depois, a companhia divulgou também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

