Vídeo mostra carro seguindo veículo de ex-delegado minutos antes do crime

Câmeras de segurança flagraram um Renault Logan branco esperando e seguindo o carro do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, 64, minutos antes de ele ser assassinado em Praia Grande, na Baixada Santista.

O que aconteceu

Às 18h08, as imagens registram o Logan passando em uma rua. Menos de um minuto depois, ele entra em uma via paralela e estaciona próximo à faixa de pedestres. Ninguém sai do automóvel. As imagens foram obtidas inicialmente pela TV Bandeirantes e confirmadas pelo colunista do UOL Josmar Jozino.

Quase cinco minutos depois, às 18h14, o carro do ex-delegado-geral passa na rua. Então, o Logan é ligado e vai atrás do automóvel da vítima. Ainda não há informações sobre até que ponto o carro branco seguiu o ex-delegado-geral. O Logan não foi encontrado pela polícia até o momento.

Criminosos em outro carro também perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus.

Na sequência, os assassinos descem do carro com fuzis e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral. O crime ocorreu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, próximo à prefeitura da cidade, onde Ferraz trabalhava como secretário da Administração.

Mais de 20 tiros foram disparados em direção à vítima. Segundo o delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian, Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

Dois suspeitos estão presos e quatro estão foragidos

A Justiça já decretou prisão de seis suspeitos de envolvimento com o crime. Dois deles, Dahesly Oliveira Pires e Luiz Henrique Santos Batista —conhecido como Fofão—, foram presos. Ela é apontada como responsável por ter transportado um fuzil, utilizado no crime até Diadema, na Grande São Paulo. Já Fofão não teria participado do assassinato do delegado, mas saberia informações do crime.

Os outros três suspeitos identificados e foragidos são Felipe Avelino da Silva, 33, Flávio Henrique de Souza, 24, e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43. O trio é apontado pelas forças de segurança de São Paulo como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e segue foragido. Luiz Antônio é acusado de ter recebido o fuzil das mãos de Dahesly.

Último suspeito que teve a prisão decretada pela Justiça é Rafael Marcell Dias Simões, 43. O judiciário decretou a prisão temporária dele por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. A polícia não localizou o homem até o momento. Não há informações sobre qual teria sido a participação do foragido no crime.

A ação para matar Ferraz foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram ao UOL que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização e não descartam a atuação de agentes públicos no crime. Armamento pesado e modus operandi indicam que a morte foi coordenada, disseram os especialistas.