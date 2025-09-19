Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã critica potências europeias sobre plano de sanções

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - O Irã criticou nesta sexta-feira a iniciativa das potências europeias de impor sanções internacionais até o final do mês, caso Teerã não cumpra as condições, incluindo o acesso dos inspetores nucleares da ONU.

"O que os europeus estão fazendo é politicamente tendencioso e politicamente motivado... Eles estão errados em diferentes níveis ao tentar fazer mau uso do mecanismo incorporado no Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA)", disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, a repórteres em Genebra.

As potências europeias provavelmente reimporão as sanções internacionais ao Irã até o final do mês, depois que a última rodada de negociações com Teerã com o objetivo de evitá-las não foi considerada séria, disse o presidente da França, Emmanuel Macron, na quinta-feira.

A Reino Unido, a França e a Alemanha, o chamado E3, lançaram um processo de 30 dias no final de agosto para impor novamente as sanções da ONU. Eles estabeleceram condições para que Teerã as cumprisse durante setembro para convencê-los a adiar o "mecanismo snapback".

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse mais tarde na quinta-feira que havia apresentado um "plano razoável e acionável".

A oferta do E3 de adiar o snapback por até seis meses para permitir negociações sérias está condicionada ao restabelecimento do acesso do Irã aos inspetores nucleares da ONU - que também procurariam verificar o grande estoque de urânio enriquecido do Irã - e ao engajamento em negociações com os EUA.

Khatibzadeh disse que todas as opções estão sobre a mesa se a diplomacia falhar.

"Se os europeus seguirem esse caminho, eles estarão elevando o nível de imprevisibilidade ao mais alto possível e serão responsáveis por... quaisquer riscos futuros possíveis", disse ele.

O Conselho de Segurança da ONU votará na sexta-feira uma resolução que suspenderia permanentemente as sanções da ONU contra o Irã. É provável que ela não consiga obter o mínimo de nove votos necessários para ser aprovada, dizem os diplomatas, e se isso acontecer, será vetada pelos Estados Unidos, Reino Unido ou França.