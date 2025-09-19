Topo

Notícias

Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã critica potências europeias sobre plano de sanções

19/09/2025 08h26

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - O Irã criticou nesta sexta-feira a iniciativa das potências europeias de impor sanções internacionais até o final do mês, caso Teerã não cumpra as condições, incluindo o acesso dos inspetores nucleares da ONU.

"O que os europeus estão fazendo é politicamente tendencioso e politicamente motivado... Eles estão errados em diferentes níveis ao tentar fazer mau uso do mecanismo incorporado no Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA)", disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, a repórteres em Genebra.

As potências europeias provavelmente reimporão as sanções internacionais ao Irã até o final do mês, depois que a última rodada de negociações com Teerã com o objetivo de evitá-las não foi considerada séria, disse o presidente da França, Emmanuel Macron, na quinta-feira.

A Reino Unido, a França e a Alemanha, o chamado E3, lançaram um processo de 30 dias no final de agosto para impor novamente as sanções da ONU. Eles estabeleceram condições para que Teerã as cumprisse durante setembro para convencê-los a adiar o "mecanismo snapback".

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse mais tarde na quinta-feira que havia apresentado um "plano razoável e acionável".

A oferta do E3 de adiar o snapback por até seis meses para permitir negociações sérias está condicionada ao restabelecimento do acesso do Irã aos inspetores nucleares da ONU - que também procurariam verificar o grande estoque de urânio enriquecido do Irã - e ao engajamento em negociações com os EUA.

Khatibzadeh disse que todas as opções estão sobre a mesa se a diplomacia falhar.

"Se os europeus seguirem esse caminho, eles estarão elevando o nível de imprevisibilidade ao mais alto possível e serão responsáveis por... quaisquer riscos futuros possíveis", disse ele.

O Conselho de Segurança da ONU votará na sexta-feira uma resolução que suspenderia permanentemente as sanções da ONU contra o Irã. É provável que ela não consiga obter o mínimo de nove votos necessários para ser aprovada, dizem os diplomatas, e se isso acontecer, será vetada pelos Estados Unidos, Reino Unido ou França.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Assaltantes invadem condomínio, trocam tiros e fogem por creche no Morumbi

Flávio, Damares e aliados chegam à Itália para visita a Zambelli em prisão

Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã critica potências europeias sobre plano de sanções

SP: criminosos armados invadem creche para tentar acessar residências no Morumbi

Documento mostra atuação de filho de Lewandowski para entidade investigada

Relator do projeto de anistia quer mudar enfoque da proposta e mirar em redução de penas

Quem eram os 4 homens que morreram ao cobrar dívida de R$ 255 mil no PR

Relator da anistia prevê reduzir penas e fala em negociação com STF e Senado

Assassinatos de civis no conflito do Sudão dispararam este ano, diz relatório da ONU

Bombas da 2ª Guerra tiram mais de 20 mil de casa em Berlim

Irã diz que apresentou proposta de programa nuclear 'justa' para evitar retomada de sanções