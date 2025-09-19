Topo

Notícias

Venezuela diz que há uma 'guerra não declarada' após mobilização dos EUA no Caribe

19/09/2025 14h19

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou nesta sexta-feira (19) que há "uma guerra não declarada" após o envio de navios americanos ao mar do Caribe, o que ele considerou uma "ameaça militar". 

Os Estados Unidos enviaram oito navios ao Mar do Caribe para combater o tráfico de drogas e, desde o início de setembro, eliminaram três embarcações que supostamente transportavam drogas, resultando em 14 mortes, segundo o presidente americano, Donald Trump. 

"É uma guerra não declarada e é possível ver como pessoas, sejam elas traficantes de drogas ou não, foram executadas no mar do Caribe", afirmou Padrino López durante uma avaliação de exercícios militares.

ba/pgf/nn/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Patrulhas da Otan interceptam três caças russos em espaço aéreo da Estônia

Quem é Minotauro, apontado como o 'maior ladrão de casas de SP' e preso pela polícia

Dez países reconhecerão o Estado palestino na segunda-feira, diz assessor presidencial francês

Estônia pede reunião de urgência da Otan após incursão de caças russos, diz primeiro-ministro

Conmebol reconhece erro de arbitragem na expulsão de Plata contra o Estudiantes

Reino Unido lança portal na dark web para recrutar espiões contra a Rússia

Ciro Gomes diz que não vai se candidatar à Presidência de novo, após 4 derrotas

Partido italiano de extrema direita Liga vai homenagear Charlie Kirk em reunião anual

Detenta condenada por furto é resgatada de presídio na zona oeste de SP e foge

Sobe para 25 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México

Hamilton brilha nos treinos livres do GP do Azerbaijão; McLaren tem problemas