Usar celular no vaso sanitário aumenta em quase 50% risco de hemorroidas

O uso do celular enquanto se está sentado no vaso sanitário pode aumentar significativamente o risco de desenvolver hemorroidas. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores do Beth Israel Deaconess Medical Center e da Universidade Harvard, nos EUA, e publicado em 3 de setembro no periódico científico Plos One.

O que aconteceu

Pesquisadores analisaram hábitos alimentares, de estilo de vida e idas ao banheiro de 125 adultos que passavam por colonoscopias de rotina no centro médico em Boston. A colonoscopia é um exame de vídeo em que um tubo flexível com uma câmera é inserido pelo reto para examinar o trato digestivo baixo: intestino grosso (cólon) e parte do intestino delgado, além de reto e ânus.

De todos os participantes do estudo, 66% relataram usar seus celulares enquanto estavam no banheiro; a maioria deles eram os mais jovens. Para compreender o quanto este hábito influenciava o risco de adoecer, cientistas calcularam estatisticamente qual era o peso de outros riscos de hemorroidas - como idade, ingestão de fibras e hábitos de exercícios -, no estado de saúde deles.

Estudiosos concluíram que aqueles que usam o celular enquanto estão sentados no vaso sanitário têm um risco 46% maior de ter hemorroidas do que os que não levam o telefone. As atividades mais comuns dos "internautas de toalete" era ler notícias e usar redes sociais.

O tempo gasto no banheiro também era maior entre os que usam o celular do que entre os que não levam o aparelho. 37% dos que utilizam o smartphone enquanto estão no vaso sanitário gastou mais de cinco minutos no banheiro. Entre os não usuários dos smartphones no toalete, apenas 7,1% ultrapassam este limite.

Este estudo reforça o conselho às pessoas em geral para deixar os telefones fora do banheiro e tentar passar não mais do que alguns minutos para ter o seu movimento intestinal. Se está levando mais tempo, pergunte a si mesmo o porquê. Foi porque o movimento intestinal era realmente muito difícil ou porque seu foco estava em outro lugar? Trisha Pasricha, autora principal do estudo e pesquisadora do Beth Israel Deaconess Medical Center e da Universidade Harvard, em comunicado

Pesquisadores acreditam que o uso do smartphone no banheiro prolonga o tempo no vaso inadvertidamente, levando potencialmente ao aumento da pressão nos tecidos anais. Esta pressão aumentada, com o tempo, pode levar ao inchaço e inflamação dos vasos da região— a hemorroida.

Como saber se tenho doença hemorroidária?

Hemorroidas são estruturas vasculares (artérias e veias) que existem normalmente no ânus e, portanto, fazem parte da anatomia do ser humano. O que pode acontecer é a inflamação desses vasos, o que caracteriza a doença das hemorroidas, cujos principais sintomas são:

Dor Ardência; Sangramento; Prolapso (exteriorização das veias pelo canal anal).

Além disso, existem alguns fatores de risco que fazem com que algumas pessoas tenham maior tendência à doença hemorroidária. São eles:

Intestino preso; Dificuldades para evacuar; Permanecer sentado por períodos muito prolongados; Evacuação demorada no banheiro; Esforço físico mais intenso; Dieta como baixa ingestão de fibra e de água.

Caso você tenha um ou mais desses sintomas, é importante buscar a ajuda de um médico proctologista para que ele faça uma avaliação. Caso o diagnóstico seja positivo, existem várias recomendações para combatê-la, dependendo do grau da complicação.

Tratamentos podem incluir mudanças de hábitos. Entre eles estão uma maior ingestão de líquidos e alimentos com fibras, prática de atividades físicas, uso de medicamentos e até cirurgia.

*Com informações de matéria publicada em 03/10/2023.