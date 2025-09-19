Topo

UPS abandona planos de comprar Estafeta

Nova York

19/09/2025 08h34

A United Parcel Service (UPS) encerrou planos de comprar a Estafeta, abandonando esforços de mais de um ano para adquirir a empresa mexicana de remessa de encomendas.

A UPS desistiu do negócio porque nem todas as condições de fechamento puderam ser satisfeitas, de acordo com documento apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) na quinta-feira (18).

A empresa americana esperava concluir a aquisição no primeiro semestre deste ano, de acordo com documento anual publicado em fevereiro. A UPS havia anunciado acordo preliminar para a compra da Estafeta em julho de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

