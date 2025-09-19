Topo

Notícias

União Europeia propõe novo pacote de sanções contra a Rússia focado em combustíveis

19/09/2025 09h37

A Comissão Europeia propôs, nesta sexta-feira (19), o décimo-nono pacote de sanções contra a Rússia, desta vez focado nos hidrocarbonetos, como medida de pressão sobre Moscou pela guerra na Ucrânia, anunciou a porta-voz do órgão, Paula Pinho.

"Podemos confirmar que a comissão aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia, o décimo-nono pacote", disse Pinho em uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, deve fornecer mais detalhes sobre o pacote ao longo do dia, mas nesta semana já havia adiantado que as sanções buscam acelerar a eliminação das importações de combustíveis russos e terão como alvo também as criptomoedas e os bancos.

As 18 rodadas anteriores de sanções europeias à Rússia pela invasão da Ucrânia em 2022 buscaram esgotar os cofres que financiam a máquina de guerra e incluíram desde o congelamento de ativos até uma proibição quase total de importações de petróleo russo.

O anúncio deste novo pacote de sanções ocorre em um momento em que o presidente americano, Donald Trump, exige que a Europa pare de comprar petróleo russo e que imponha sanções à China antes de aplicar novas medidas contra Moscou.

Von der Leyen disse nesta semana, após conversar com Trump, que a comissão quer acelerar "a eliminação das importações de combustíveis fósseis russos", algo que o bloco planejava concluir até o final de 2027.

Como a União Europeia já proibiu quase todas as importações de petróleo russo - de 29% do petróleo que consumia em 2021 a 2% em meados de 2025 -, espera-se que as novas medidas se concentrem nas importações de gás.

Apesar dos esforços realizados durante várias décadas para reduzir sua dependência do gás russo, em 2024 a União Europeia importou desse país 19% do gás que consome, em comparação com os 45% registrados antes do início da guerra.

ub/ec/rnr/pb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta-feira sanções ao Irã por programa nuclear

Ararinha-azul brasileira está no centro de disputa sobre zoológico da família Ambani na Índia

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 32,5%, afirma Sabesp

Conab projeta novo recorde de 353,8 milhões de t de grãos na safra 2025/26

Superfábrica de mosquitos quer proteger 140 milhões de pessoas da dengue no Brasil nos próximos anos

Sob pressão de Trump, UE planeja antecipar veto às importações de GNL da Rússia

Principais suspeitos de matar quatro homens no PR são pai e filho foragidos

Grãos/EUA: transporte ferroviário diminui 6% na semana encerrada em 6 de setembro

Rai Benjamin tem resultado confirmado após recurso e é campeão; Alison dos Santos leva a prata

Oktoberfest 2025 começa com preço da cerveja nas alturas

Crescimento da economia espanhola em 2024 é revisado para cima, em 3,5%