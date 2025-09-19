Topo

Notícias

UE quer proibir importação de gás natural liquefeito russo um ano antes do previsto

19/09/2025 11h20

A União Europeia (UE) propôs, nesta sexta-feira (19), proibir a compra de gás liquefeito russo um ano antes do previsto, como parte de um novo pacote de sanções pela guerra na Ucrânia e para agradar ao presidente americano, Donald Trump.

A proposta da Comissão Europeia aos países-membros da UE busca eliminar gradualmente as importações de gás natural liquefeito (GNL) russo até o prazo de 1º de janeiro de 2027, um ano antes do previsto.

"A economia de guerra da Rússia se mantém com as receitas provenientes dos combustíveis fósseis. Queremos reduzir essas receitas. Por isso estamos proibindo as importações de GNL russo para os mercados europeus", disse a presidente da comissão, Ursula von der Leyen.

"É hora de fechar a torneira", acrescentou.

A proposta surge quando os Estados Unidos pressionam o bloco para parar de comprar combustíveis russos, enquanto a UE, por sua vez, tenta convencer Trump a adotar uma postura mais firme contra Moscou pela sua invasão da Ucrânia.

O líder americano não pressionou mais o presidente russo, Vladimir Putin, sobre o tema da Ucrânia, mas disse na semana passada que estava preparado para fazê-lo se os aliados parassem de comprar petróleo russo e impusessem tarifas à China.

A UE, composta por 27 países, já proibiu quase todas as importações de petróleo russo por meio de sanções anteriores e agora compra daquele país apenas 2% do petróleo que consome, contra 29% em 2021.

Os únicos países da UE que continuam comprando petróleo russo são Hungria e Eslováquia, ambos próximos a Moscou e a Trump.

Von der Leyen, no entanto, não mencionou o petróleo ao apresentar o 19º pacote de sanções contra Moscou desde o início da guerra na Ucrânia em 2022.

ub/ec/rnr/meb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump diz ter havido progresso após conversa com Xi sobre TikTok e comércio, se reunirão em breve

Corpo de idosa brasileira é encontrado em mata na Argentina; 3 foram presos

BB já liberou R$ 40 bilhões em financiamentos na safra 2025/26

Irã considera 'ilegal' a reimposição de sanções pelo Conselho de Segurança da ONU

França: sindicatos pressionam governo para abandonar medidas de economia e prometem novos protestos

Câmara dos EUA aprova projeto para evitar paralisação do governo e texto vai ao Senado

Padrasto mantém enteada em cárcere privado por 22 anos

Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi

Trump diz que se reunirá com Xi na cúpula da Apec e viajará para a China no ano que vem

Xi diz a Trump que tema do TikTok deve ser resolvido segundo as 'regras de mercado' (mídia oficial)

Israel pede ao mundo que impeça o Irã de desenvolver uma bomba atômica, após reimposição de sanções