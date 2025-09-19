Topo

Ucrânia denuncia 'escalada' de Moscou após incursão aérea na Estônia

19/09/2025 13h52

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, denunciou nesta sexta-feira (19) o que chamou de "outra escalada russa" depois que três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo da Estônia.

"A incursão de três aviões de combate russos no espaço aéreo estoniano hoje é outra escalada russa e uma ameaça direta para a segurança transatlântica", disse Sibiga nas redes sociais.

"Enquanto não houver uma resposta realmente forte, Moscou apenas se tornará mais arrogante e agressivo", acrescentou.

bur-mmp/rnr/hgs/dd/aa

© Agence France-Presse

