Trump: Miran votou bem na decisão do Fed, mas BC deveria ter feito mais; Powell é terrível

São Paulo

19/09/2025 19h10

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar satisfeito com o trabalho do recém-indicado diretor do Federal Reserve (Fed), Stephen Miran, mas reiterou críticas ao banco central americano por ter reduzido as taxas em apenas 25 pontos-base na última quarta-feira. "O Fed deveria ter feito mais", afirmou, elogiando Miran por votar em corte maior, de 50 pontos-base.

"Jerome Powell, atrasado demais, é um presidente terrível para o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês)", acusou, repetindo críticas ao presidente do Fed.

Trump reiterou que já sondou se o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, teria interesse em assumir o lugar de Powell. "Se Bessent fosse presidente do Fed, poderíamos fazer um acordo e oferecê-lo só um salário para as duas funções", brincou o republicano, ao ser questionado. "Mas não é isso que vai acontecer, Scott ama o que está fazendo até agora".

O comentário sobre Bessent veio após Steve Bannon, aliado conservador próximo a Trump e que participou do seu primeiro mandato, sugerir esta possibilidade em trecho de vídeo obtido pela CNBC e divulgado hoje em uma reportagem.

