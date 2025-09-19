Topo

Trump manda repórter ficar quieta em entrevista e a chama de 'desagradável'

19/09/2025 22h15

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou hoje uma repórter ficar "quieta" e a chamou de "desagradável" durante uma entrevista no Salão Oval da Casa Branca.

O que aconteceu

Jornalista negra Ebony Mcmorris tentava fazer uma pergunta ao presidente. A repórter é correspondente da Casa Branca para o American Urban Radio Networks (Redes de Rádio Urbanas Americanas, em tradução livre).

  • "Senhor presidente", afirmou a jornalista.
  • "Quieta... você é realmente desagradável", declarou Trump. O político usou a palavra obnoxious, que pode ser traduzida como desagradável, insuportável ou irritante.
  • "Não sou desagradável, mas estou tentando perguntar ao senhor quais são os seus planos para Memphis."
  • "Você é realmente desagradável... Certo. Eu não vou falar com você até eu te chamar", finalizou Trump.

Na sequência, o presidente passa a vez para outro repórter. Até o momento, Ebony e o veículo onde ela trabalha não se manifestaram sobre o caso.

Na entrevista Trump oficializou uma ordem executiva que cria o programa de residência "Gold Card" (Cartão de Ouro). A iniciativa custará US$ 1 milhão (R$ 5,32 milhões) para indivíduos, e 2 milhões (R$ 10,6 milhões) caso seja patrocinado por uma empresa.

Companhias que desejam contratar trabalhadores estrangeiros muito qualificados terão que pagar também. Segundo Trump, para obter o visto H-1B, frequente no setor de alta tecnologia, as empresas terão que desembolsar US$ 100 mil (R$ 532 mil) a cada ano, em vez dos 1 mil dólares atuais (R$ 5.320).

(Com AFP)

