Trump eleva para mais de R$ 500 mil taxa do visto para trabalhadores especializados

19/09/2025 17h53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará, nesta sexta-feira (19), uma taxa de 100 mil dólares (532 mil reais) para os vistos de trabalho H-1B, criados para trabalhadores especializados, e muito utilizados no setor tecnológico.

Um alto funcionário da Casa Branca confirmou esta informação, inicialmente revelada pela agência Bloomberg. 

Os vistos H-1B permitem que trabalhadores estrangeiros com qualificações específicas (cientistas, engenheiros e programadores de informática, entre outros) trabalhem nos Estados Unidos.

Estas permissões de trabalho têm uma duração determinada, inicialmente de três anos, prorrogáveis por até seis anos, para estrangeiros patrocinados por um empregador. 

Desde o seu primeiro mandato, Trump demonstrou sua intenção de limitar os vistos H-1B para priorizar os trabalhadores americanos. 

O número de pedidos de vistos H-1B aumentou significativamente nos últimos anos, alcançando um pico de aprovações em 2022, durante o mandato do ex-presidente Joe Biden.

Em contraste, o pico de recusas foi registrado em 2018, durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca. 

Os Estados Unidos aprovaram aproximadamente 400 mil vistos H-1B em 2024, dos quais dois terços foram renovações. 

Três quartos dos solicitantes aprovados para o visto H-1B são originários da Índia. 

Este último anúncio se soma a um conjunto de medidas anti-imigração adotadas pelo presidente dos Estados Unidos e seu governo, que também está realizando deportações em massa de imigrantes em situação irregular.

aue-seb/jz/dga/lm/mvv

© Agence France-Presse

