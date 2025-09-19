Trump e Xi Jinping buscam acordo sobre TikTok para romper impasse entre EUA e China

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping conversaram por telefone nesta sexta-feira, segundo a mídia estatal chinesa e uma autoridade dos EUA, em busca de um acordo para ajudar a manter o aplicativo de vídeo TikTok nos EUA e aliviar as tensões entre as duas superpotências sobre um impasse relacionado ao comércio.

Um possível acordo estava no topo da agenda, juntamente com o comércio, para a primeira ligação conhecida dos líderes em três meses, que começou às 9h (horário de Brasília), disse a autoridade.

A reportagem da emissora estatal chinesa CCTV não forneceu nenhum detalhe da conversa e a Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O esforço de Trump e Xi para estabilizar as relações coincide com as discussões sobre uma possível reunião presencial entre Xi e Trump durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na Coreia do Sul em 30 de outubro e 1º de novembro, informou a Reuters.

A aprovação final por Pequim de um acordo-quadro alcançado pelos dois lados no início desta semana é um dos obstáculos que Trump precisava superar para manter o TikTok aberto. O Congresso norte-americano ordenou que o aplicativo fosse fechado para usuários dos EUA até janeiro de 2025 se seus ativos nos EUA não fossem vendidos pelo proprietário chinês ByteDance.

Trump se recusou a aplicar a lei enquanto seu governo procura um novo proprietário, mas também porque teme que a proibição do aplicativo enfureça a enorme base de usuários do TikTok e atrapalhe as comunicações políticas.

"Eu gosto do TikTok; ele me ajudou a ser eleito", disse Trump durante uma entrevista coletiva na quinta-feira. "O TikTok tem um valor tremendo. Os Estados Unidos têm esse valor em suas mãos porque somos nós que temos que aprová-lo."

Questões importantes sobre o acordo permanecem. Não está claro qual é a estrutura exata de propriedade da empresa, quanto controle a China manterá ou se o Congresso aprovará.

O acordo transferiria os ativos do TikTok nos EUA para os proprietários norte-americanos da ByteDance, informou a Reuters. Fontes familiarizadas com o acordo disseram que o TikTok dos EUA ainda usaria o algoritmo da ByteDance.

Esse acordo preocupa os parlamentares que temem que Pequim possa espionar os norte-americanos ou conduzir operações de influência por meio do aplicativo. A China disse que não há evidências de uma ameaça à segurança nacional representada pelo aplicativo.