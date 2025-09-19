Topo

Notícias

Trump e Xi fazem progressos no acordo do TikTok e planejam se reunir na Coreia do Sul

19/09/2025 12h41

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que ele e o presidente da China, Xi Jinping, fizeram progressos em um acordo sobre o TikTok e concordaram com uma reunião cara a cara já no próximo mês na Coreia do Sul.

Os dois lados parecem ter diminuído as tensões durante a primeira ligação em três meses entre os líderes das duas superpotências, mas não ficou imediatamente claro se a ligação produziu o esperado acordo firme sobre o destino do popular aplicativo de vídeos curtos.

Trump disse que os líderes concordaram em conversar à margem do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que começa em 31 de outubro em Gyeongju, Coreia do Sul, e para uma possível visita posterior de Trump à China. A Reuters informou anteriormente que os dois lados estavam planejando essa reunião.

"Fizemos progressos em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil, a necessidade de encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a aprovação do acordo do TikTok", escreveu Trump nas mídias sociais.

"A ligação foi muito boa, voltaremos a nos falar por telefone, agradecemos a aprovação do TikTok e ambos esperamos nos encontrar na Apec!", escreveu Trump.

Mas um comunicado da China não fez referência a um acordo final.

"Sobre o TikTok, Xi disse que a posição da China é clara: o governo chinês respeita a vontade das empresas e dá as boas-vindas às empresas para que conduzam negociações comerciais com base nas regras de mercado para chegar a uma solução consistente com as leis e regulamentações chinesas, ao mesmo tempo em que equilibra os interesses", de acordo com o resumo da reunião na Xinhua.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt; Reportagem adicional de David Brunnstrom e Xiuhao Chen e Ethan Wang, em Pequim)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

ONU propõe fechar Unaids em 2026 por cortes de financiamento

Divisão de europeus sobre metas climáticas simboliza riscos à COP30 em Belém

Juiz rejeita processo de US$ 15 bilhões de Trump contra o The New York Times

Caças russos violam espaço aéreo da Estônia, diz governo, que denuncia "audácia sem precedentes"

Derrite: 'Maior ladrão de casas de SP' é preso suspeito de ação no Morumbi

Ciclone provoca virada no tempo, temporais fortes e frio nos próximos dias

Reitor de universidade no Texas deixa o cargo por 'doutrinação transgênero'

O que muda nas regras para cobertura fora do rol da ANS após decisão do STF

Câmara de Representantes dos EUA aprova lei para evitar paralisação do governo

'Dizia que nossa separação seria a morte', diz vítima que fugiu de padrasto

Lula: maioria dos deputados é gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo