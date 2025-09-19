Trump diz que anunciará acordo do TikTok e que conversou com Xi Jinping sobre 'muitas coisas'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o acordo com a China sobre as operações americanas do TikTok está "caminhando bem" para ser finalizado e anunciado oficialmente em breve, durante comentários à imprensa nesta tarde, no Salão Oval da Casa Branca.

Segundo o republicano, o TikTok será controlado fortemente pelos EUA nas operações locais, com investidores já em preparação para a transição, e o tamanho do acordo será suficiente para "compensar" os esforços do governo americano nas negociações. O presidente afirmou ainda que vê a rede social como importante ponte de comunicação com os jovens americanos e a classificou como um "fator-chave" para vencer as eleições no ano passado.

Ao ser questionado, Trump disse que a assinatura acordo é apenas uma questão de formalidade e expressou confiança nas "palavras" do presidente da China, Xi Jinping. "Quero agradecê-lo por ter sido cavalheiro", afirmou, acrescentando que os líderes possuem "boas relações".

O presidente americano lembrou que os chineses são "alguns dos maiores investidores nos EUA" e que a China também tinha interesse em manter as operações do TikTok no país.

Sobre a ligação com Xi, Trump disse ter conversado de diferentes temas, desde o comércio aos conflitos geopolíticos na Europa e no Oriente Médio. O presidente americano afirmou que Xi Jinping está disposto a ajudar em acelerar esforços para alcançar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, mas sem dar detalhes sobre como a parceria poderia funcionar. "Acredito que Xi também quer o fim da guerra", ressaltou.