Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 milhão em indenização por racismo

Jair Bolsonaro (PL) foi condenado, por unanimidade, a pagar indenização de R$ 1 milhão e a se retratar publicamente por falas racistas proferidas quando era presidente da República. A decisão, anunciada na terça (16), foi da Terceira Turma do TRF-4.

As declarações, feitas em 2021, chegaram a comparar o cabelo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas". O tribunal entendeu que, vindas de um presidente da República, tais falas estimulam a perpetuação do racismo.

"A ofensa racial disfarçada de manifestação jocosa ou de simples brincadeira, que relaciona o cabelo 'black power' a insetos que causam repulsas e à sujeira atinge a honra e a dignidade das pessoas negras e potencializa o estigma de inferioridade dessa população. Trata-se de comportamento que tem origem na escravidão, perpetuando um processo de desumanização das pessoas escravizadas, posto em prática para justificar a coisificação de seres humanos e sua comercialização como mercadoria."

Rogério Favreto, desembargador do TRF-4

Como o tribunal entendeu que o dano foi causado à sociedade, o dinheiro da multa será revertido para fundos públicos.

O fato da minha empregada doméstica ter voz era uma revolução na televisão brasileira. São 25 anos atrás, era outra forma de pensar e falar sobre isso. Na época, todo mundo queria ter uma Zilda em casa. Fiquei famosa e fechei o contrato fixo na Globo por 14 anos. Eu amo a Zilda. Imagina, que isso? Quem fica famosa fazendo papel de empregada doméstica no Brasil? Thalma de Freitas, atriz

A atriz Thalma de Freitas foi a convidada da última edição de Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL. Ela falou sobre a carreira e suas percepções sobre a personagem Zilda, da novela "Laços de Família". Assista

