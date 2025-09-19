Topo

Assaltantes invadem condomínio no Morumbi, trocam tiros e fogem por creche

Do UOL e colaboração para o UOL, de São Paulo

19/09/2025 08h40

Criminosos invadiram um condomínio na região do Morumbi, bairro nobre da zona sul de São Paulo, na madrugada hoje. Na sequência, uma troca de tiros com a polícia durante a fuga assustou os moradores.

O que aconteceu

Moradores acionaram a polícia por tentativa de roubo a residência. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), a Polícia Militar chegou ao local, mas os assaltantes fugiram.

Dois moradores foram feitos reféns, mas ninguém ficou ferido. Conforme mostrou o Bom Dia SP, da TV Globo, o último refém foi libertado por volta das 7h, depois que o assaltante foi preso pela Polícia Militar. Além dele, outro suspeito foi capturado e levado para o 89º DP, disse a PM ao UOL. Segundo a SSP, não há registro de vítimas.

Fuga de assaltantes do condomínio foi feita por creche municipal e houve troca de tiros com a polícia. A SSP informou que o boletim de ocorrência do caso continua aberto e mais informações serão disponibilizadas em breve.

Morador teve a casa invadida por assaltante durante tiroteio. Em entrevista à TV Globo na manhã de hoje, um homem que vive em uma das residências do condomínio e não quis se identificar relatou que, por volta das 2 da manhã, estava dormindo e acordou com o barulho de tiros e um dos assaltantes dentro de sua casa.

Falei para ele [assaltante]: Tá armado? Ele já mostrou a arma, mas não tirou da cintura em nenhum momento. Tirou o capuz e falou comigo tranquilo. Ele só estava com medo, com muito medo de não sair vivo. Os policiais começaram a gritar: 'Vem, vem, vem'. Foi aí que todo mundo viu ele sair pelo telhado
Morador do condomínio invadido no Morumbi

Moradores assustaram com tiroteio e foram abordados por policiais. Também à TV Globo, o engenheiro Gustavo Garcia, morador de uma casa no condomínio invadido, relatou: "A gente estava em casa, ouviu uns barulhos que parecia tiro e assustou. Olhamos no celular e tinha o pessoal do grupo dos moradores falando: 'Tem bandido pulando o telhado'.

Os policiais estavam todos aqui já e olharam para dentro da nossa casa. Todo mundo levantou a mão e falou: 'A gente é morador', ele [policial] disse: 'Deixa a gente entrar'. A gente sentou na garagem e ficou lá. Os policiais perguntaram: 'Só estão vocês três em casa?'. A gente teve que literalmente deitar na garagem e falar: 'A gente não é bandido'
Gustavo Garcia, morador de condomínio alvo de assalto

