Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação

19/09/2025 06h56

O casal formado pelo diretor americano Tim Burton e a atriz italiana Monica Bellucci anunciou sua separação nesta sexta-feira (19) em um comunicado enviado à AFP.

"Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar", afirmaram as duas estrelas em um comunicado conjunto.

O diretor de "Edward Mãos de Tesoura" e a atriz de "Irreversível" se conheceram no Festival Lumière em Lyon, no leste da França, em outubro de 2022, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto de sua carreira. 

Burton e Bellucci iniciaram um relacionamento, que incluiu uma colaboração artística no filme "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (2024).

Na sequência de "Os Fantasmas se Divertem", filme dirigido por Tim Burton em 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, uma criatura maléfica com ares de Frankenstein determinada a se vingar de seu ex-marido Beetlejuice (Michael Keaton).

