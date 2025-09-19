Topo

Notícias

Taxas dos DIs acompanham Treasuries e sobem

19/09/2025 10h24

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) sobem nesta manhã de sexta-feira, assim como os rendimentos dos Treasuries, dando continuidade ao movimento da véspera.

Às 10h09, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14,01%, ante o ajuste de 13,981% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,415%, ante o ajuste de 13,373%.

Passada a decisão de quarta-feira do Federal Reserve, que cortou sua taxa de referência em 25 pontos-base e sinalizou novas reduções, mas com ímpeto menor do que o esperado pelos mercados, os yields dos títulos norte-americanos avançaram na quinta-feira, com os agentes ajustando posições e repercutindo novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

Este movimento de alta impulsionou as taxas dos DIs no Brasil, com investidores também aproveitando para ajustar posições após os recuos mais recentes da curva a termo. Nesta sexta-feira, com a agenda de indicações econômicos esvaziada tanto no Brasil quanto nos EUA, os DIs seguem em alta.

Às 10h09, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 3 pontos-base, para 4,1351%.

