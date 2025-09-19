Topo

Taxas de têm viés de alta com dólar e sessão pode ser de baixa liquidez

19/09/2025 09h39

O viés de alta do dólar e das taxas dos Treasuries se repete também nos juros futuros na manhã desta sexta-feira, 19, em especial na ponta longa da curva. Mas a liquidez pode seguir reduzida ao longo da sessão diante da agenda esvaziada. Às 9h17, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 14%, de 13,978% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 13,140%, de 13,098%, e o para janeiro de 2031 ia para 13,310%, de 13,276% no ajuste anterior.

