Suzano avisa clientes sobre aumento de preço da celulose em todos os mercados a partir de outubro

SÃO PAULO (Reuters) -A Suzano está comunicando clientes sobre reajustes que fará a partir de outubro nos preços da celulose em todos os mercados, afirmou uma fonte à Reuters nesta sexta-feira.

A companhia, maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo, vai elevar os preços da commodity em US$20 a tonelada para clientes na Ásia e em US$50 na Europa e Américas. Na Europa, o preço do insumo base da produção do papel será elevado para US$1.130 a tonelada, disse a fonte.

Procurada, a Suzano confirmou as comunicações.

O reajuste ocorre após aumentos de US$20 na Ásia e de US$80 na Europa e América do Norte neste mês e de US$20 para clientes asiáticos em agosto.

Às 13h03, as ações da Suzano mostravam oscilação positiva de 0,02%, cotadas a R$50,74, enquanto o Ibovespa mostrava ganho de 0,13%.

Os reajustes acontecem em um ambiente que tem favorecido produtores de celulose da América do Sul, diante de fechamentos de capacidade de rivais na Europa por custos elevados e forte demanda asiática.

Na quarta-feira, a finlandesa UPM-Kymmene anunciou que a parada de sua fábrica integrada Kaukas vai se estender por duas semanas até 11 de outubro e que a fábrica Pietarsaari vai parar por duas semanas em novembro.

