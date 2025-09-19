Topo

Notícias

Suzano avisa clientes sobre aumento de preço da celulose em todos os mercados a partir de outubro

19/09/2025 12h41

SÃO PAULO (Reuters) -A Suzano está comunicando clientes sobre reajustes que fará a partir de outubro nos preços da celulose em todos os mercados, afirmou uma fonte à Reuters nesta sexta-feira.

A companhia, maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo, vai elevar os preços da commodity em US$20 a tonelada para clientes na Ásia e em US$50 na Europa e Américas. Na Europa, o preço do insumo base da produção do papel será elevado para US$1.130 a tonelada, disse a fonte.

Procurada, a Suzano confirmou as comunicações.

O reajuste ocorre após aumentos de US$20 na Ásia e de US$80 na Europa e América do Norte neste mês e de US$20 para clientes asiáticos em agosto.

Às 13h03, as ações da Suzano mostravam oscilação positiva de 0,02%, cotadas a R$50,74, enquanto o Ibovespa mostrava ganho de 0,13%.

Os reajustes acontecem em um ambiente que tem favorecido produtores de celulose da América do Sul, diante de fechamentos de capacidade de rivais na Europa por custos elevados e forte demanda asiática.

Na quarta-feira, a finlandesa UPM-Kymmene anunciou que a parada de sua fábrica integrada Kaukas vai se estender por duas semanas até 11 de outubro e que a fábrica Pietarsaari vai parar por duas semanas em novembro.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

ONU propõe fechar Unaids em 2026 por cortes de financiamento

Divisão de europeus sobre metas climáticas simboliza riscos à COP30 em Belém

Juiz rejeita processo de US$ 15 bilhões de Trump contra o The New York Times

Caças russos violam espaço aéreo da Estônia, diz governo, que denuncia "audácia sem precedentes"

Derrite: 'Maior ladrão de casas de SP' é preso suspeito de ação no Morumbi

Ciclone provoca virada no tempo, temporais fortes e frio nos próximos dias

Reitor de universidade no Texas deixa o cargo por 'doutrinação transgênero'

O que muda nas regras para cobertura fora do rol da ANS após decisão do STF

Câmara de Representantes dos EUA aprova lei para evitar paralisação do governo

'Dizia que nossa separação seria a morte', diz vítima que fugiu de padrasto

Lula: maioria dos deputados é gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo