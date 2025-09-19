Suspensão de Jimmy Kimmel coloca Disney na berlinda e gera protestos

(Reuters) - Roteiristas de cinema e TV realizaram uma manifestação em Nova York pela liberdade de expressão nesta sexta-feira, para protestar contra a suspensão do apresentador de talk show Jimmy Kimmel pela Disney e contra os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para punir radialistas que falam mal dele ou de seu aliado assassinado, o ativista de direita Charlie Kirk.

A ABC, rede de televisão de propriedade da Walt Disney Co., suspendeu indefinidamente o "Jimmy Kimmel Live!" esta semana, depois que Kimmel citou Kirk e zombou do presidente durante seu monólogo de abertura no programa de segunda-feira.

Alguns conservadores ficaram indignados com o monólogo. O chefe da Comissão Federal de Comunicações, nomeado por Trump, ameaçou tomar medidas regulatórias, alarmando democratas e grupos de direitos civis que acusaram o governo Trump de esforços inconstitucionais para censurar a mídia crítica.

Os proprietários de muitas redes de TV locais afiliadas à ABC disseram que não transmitiriam o programa até que Kimmel se desculpasse com a família de Kirk.

A Disney já foi alvo de conservadores antes, principalmente em uma acirrada batalha política em 2022 sobre uma lei da Flórida que limitava a discussão em sala de aula sobre orientação sexual ou identidade de gênero. A resposta inicial da gigante do entretenimento irritou muitos de seus funcionários, o que levou o então CEO Bob Chapek a adotar uma postura mais crítica, que colidiu com o governador da Flórida, Ron DeSantis, um republicano.

Nesta sexta-feira, em Manhattan, dezenas de roteiristas de cinema e TV, incluindo alguns empregados da ABC, marcharam na calçada em frente ao arranha-céu no centro da cidade, onde a Disney tem seus escritórios, para "proteger a liberdade de expressão" em um protesto organizado pelo sindicato deles, o Writers Guild of America.

Em um protesto organizado pela WGA em Los Angeles na quinta-feira, cerca de 150 manifestantes protestaram do lado de fora do estúdio de Hollywood onde "Jimmy Kimmel Live!" é gravado, agitando cartazes dizendo: "Não se ajoelhe para Trump"; "Resista ao fascismo" e "Molhe o rato".

Trump, um ex-apresentador de TV de sucesso, falou diversas vezes durante uma visita de Estado ao Reino Unido esta semana para elogiar a suspensão de Kimmel, chamando o comediante de Los Angeles de sem talento e denunciando-o por dizer "uma coisa horrível sobre um grande cavalheiro conhecido como Charlie Kirk".

Kimmel, que frequentemente satiriza Trump, disse em seu monólogo que os aliados de Kirk estavam usando o assassinato do ativista de 31 anos no palco na semana passada para "marcar pontos políticos". Kimmel também zombou de Trump por transformar uma pergunta sobre sua tristeza por Kirk em uma promoção alegre para seu planejado baile na Casa Branca.

"Não é assim que um adulto lamenta o assassinato de alguém que ele chamava de amigo", disse Kimmel. "É assim que uma criança de quatro anos lamenta a morte de um peixinho dourado."

Kimmel não falou publicamente desde sua suspensão, e o futuro de seu programa permanece incerto.

Trump também reclamou com repórteres, ao retornar aos EUA, que as redes de televisão "estavam 97% contra mim" e só lhe deram publicidade negativa.

"Eu acho que talvez a licença deles devesse ser revogada", disse Trump. A lei federal proíbe a FCC de revogar a licença de uma emissora por cobertura negativa ou outro discurso desaprovado pelo governo.

O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, um democrata, disse que Trump deveria demitir o presidente da FCC, Brendan Carr, chamando-o de "uma das maiores ameaças à liberdade de expressão que a América já conheceu".

"Não ficaremos parados assistindo Trump se envolver nessa perseguição e retaliação contra qualquer tipo de liberdade de expressão que ele não gosta de ouvir", disse Schumer a repórteres nesta sexta-feira.

Carr disse na quinta-feira que "não irá a lugar nenhum" e prometeu continuar seu trabalho enfrentando empresas de mídia e defendendo o "interesse público".

(Reportagem de Jonathan Allen e Kylie Cooper em Nova York; reportagem adicional de Tom Hals e Andrew Hay)