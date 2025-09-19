Quem são os suspeitos identificados por elo com assassinato de ex-delegado

A Polícia Civil de São Paulo divulgou a identificação de quatro suspeitos de envolvimento com o assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, 64, no início desta semana em Praia Grande, na Baixada Santista. Apenas um deles está preso. Saiba quem são:

Felipe Avelino da Silva

Felipe Avelino da Silva, 33, é um dos procurados pela polícia. Conhecido como Masquerano, ele tem passagens por tráfico de drogas, roubo e envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital), segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Felipe Avelino da Silva, conhecido como 'Masquerano', é um dos suspeitos procurados pela polícia Imagem: Obtido pelo UOL

Ele já foi condenado a 5 anos de prisão por tráfico de drogas e outros 4 pelo mesmo crime. Outra condenação de Felipe foi de 6 anos por roubo.

Flávio Henrique de Souza

Segundo suspeito que teve a identidade revelada foi Flávio Henrique de Souza, 24, também procurado pelas autoridades. A Polícia Civil não divulgou qual seria a participação de Felipe e Flávio no crime. Derrite declarou que "ainda é cedo para apontar os papéis dos dois suspeitos identificados", mas ressaltou que as provas científicas colocam os dois na cena do crime.

Flávio Henrique de Souza também procurado pelas autoridades Imagem: Obtido pelo UOL

Felipe e Flávio foram identificados por meio de material genético. O conteúdo foi encontrado em um dos carros abandonados pelos criminosos após o crime. Não há informações se Flávio tem passagem pela polícia.

Dahesly Oliveira Pires

Dahesly Oliveira Pires, 25, é a única suspeita presa até o momento por suspeita de envolvimento no crime. Ela foi detida ontem. De acordo com a polícia, um dia após a morte de Ferraz, ela saiu de Diadema, na Grande São Paulo, para buscar em Praia Grande um fuzil usado no crime. O envolvimento seria apenas na logística. A defesa dela não foi localizada.

Dahesly Oliveira Pires, 25, é suspeita de envolvimento no assassinato de Ruy Ferraz Fontes Imagem: Obtido pelo UOL

Inicialmente, a suspeita afirmou em depoimento à polícia que não sabia o que estava carregando. Mas, segundo Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Dahesly teria afirmado "extraoficialmente" que sabia estar transportando o armamento. O depoimento de Dahesly durou cerca de sete horas e o celular dela foi apreendido para a perícia.

Luiz Antônio Rodrigues de Miranda

Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como membro do PCC, também é procurado. A Polícia Civil diz ele é o homem para quem Dahesly entregou o fuzil usado no assassinato. A arma não foi localizada até o momento. Os agentes apuraram também que um carro Toyota escuro, semelhante ao usado pelos atiradores, foi visto na casa dele.

Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43, é um dos suspeitos procurados Imagem: Obtido pelo UOL

O foragido foi condenado duas vezes por tráfico de drogas. A primeira condenação teve a pena de 5 anos e 10 meses e, a segunda, a 4 anos e 8 meses. Ele foi beneficiado com o regime aberto em 16 de abril de 2018.

As prisões temporárias de Felipe, Flávio, Dahesly e Luiz já foram decretadas pela Justiça. Elas valem por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. As defesas dos quatro suspeitos não foram encontradas para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Polícia cogita duas razões para morte do delegado

Investigadores ainda não sabem quantas pessoas participaram do crime. Atualmente, as autoridades trabalham com duas principais linhas de investigação. Uma das hipóteses é a de que o ex-delegado-geral foi assassinado pelo PCC por seu histórico de combate à facção. A outra é de que ele foi morto em razão do seu trabalho como secretário da Administração de Praia Grande.

Secretário disse não ter dúvidas de que há envolvimento do PCC no assassinato. "Para nós não resta dúvida por conta principalmente do Masquerano, que é um indivíduo que nós sabemos que pertence à organização criminosa", afirmou o secretário.

Delegado foi morto minutos após sair do trabalho

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de segunda. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, próximo à prefeitura de Praia Grande.

Ele foi alvo dos primeiros disparos na saída do trabalho. Ferraz, que estava aposentado da polícia, trabalhava como secretário municipal de Administração.

Criminosos perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus. Na sequência, os assassinos descem do carro e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral.

Mais de 20 tiros foram disparados em direção à vítima. Segundo o delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian, Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

A ação para matar Ferraz foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram ao UOL que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização e não descartam a atuação de agentes públicos no crime. Armamento pesado e modus operandi indicam que a morte foi coordenada, disseram os especialistas.