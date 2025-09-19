Suspeitos de matar 4 homens no PR seguem foragidos; defesa alega inocência

O advogado que representa pai e filho suspeitos de envolvimento na morte de quatro homens que foram cobrar uma dívida no interior do Paraná afirmou que os clientes são inocentes e que estão sendo ameaçados de morte. Corpos foram encontrados hoje.

O que aconteceu

Defesa diz que suspeitos não cometeram crime. Em nota enviada ao UOL, o advogado Renan Farah afirmou que pai e filho seguem foragidos porque estão sendo ameaçados. "A localização dos corpos, em propriedade de pessoa que não tem qualquer relacionamento com a família Buscariollo, reforça a nossa defesa de negativa de autoria, ou seja, que não tiveram qualquer participação com esses homicídios".

Advogado esclareceu que a localização dos corpos é importante para identificação dos culpados. "A defesa aguarda e confia no competente trabalho da Polícia Civil para que identifiquem e localizem os verdadeiros responsáveis por estes crimes, que são os mesmos que ameaçam de morte tanto a família Buscariollo", diz trecho de nota.

Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Buscariollo, 22, chegaram a ser ouvidos pela polícia, mas negaram envolvimento no crime. Pai e filho estão com mandado de prisão em aberto.

Eles fugiram de Icaraíma um dia depois de prestar depoimento. Antônio e Paulo se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Corpos foram encontrados enterrados

Corpos estavam enterrados em uma área de mata e foram encontrados hoje. Local fica a 650 metros de onde o carro das vítimas foi achado, também enterrado, perto de Icaraíma (PR). Eles foram achados após um dia inteiro de escavações perto da Mata do Tenente, com ajuda de retroescavadeiras da prefeitura da cidade.

As vítimas estavam desaparecidas desde o dia 5 de agosto. Eles foram identificados como Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, cobradores, e Alencar Gonçalves de Souza, 36, que os contratou.

Corpos têm aparentes marcas de violência, mas precisarão passar por perícia. "Os corpos já estão iniciando a decomposição, o que dificulta essa análise preliminar. Aparentemente, há marcas de violência, como disparos de armas de fogo. Contudo, somente o laudo poderá concluir essa questão", afirmou o delegado Gabriel Menezes.

Homens foram identificados com ajuda das vestimentas. Familiares ainda serão chamados para fazer a identificação oficial dos corpos.

Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram ao PR para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. As investigações sobre o crime seguem em sigilo e a polícia não vai divulgar as supostas motivações até o momento. Ninguém foi preso até agora.

O local onde os corpos foram achados é de difícil acesso e o maquinário que vinha sendo utilizado precisou de reforço. Por isso, novos aparelhos foram solicitados e os trabalhos de escavação vão continuar noite adentro.