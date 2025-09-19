Topo

Notícias

Surto de cólera mata 58 pessoas no nordeste da Nigéria

19/09/2025 11h17

Por Camillus Eboh

ABUJA (Reuters) - Um surto de cólera matou 58 pessoas e infectou mais de 250 em todo o Estado de Bauchi, no nordeste da Nigéria, informaram as autoridades nesta sexta-feira, o que levou ao lançamento de novos comitês para reforçar a resposta de emergência e os esforços de prevenção.

A doença, que se espalha por meio de alimentos e água contaminados, não é incomum na Nigéria, onde as autoridades de saúde citam a escassez generalizada de água potável em áreas rurais e favelas urbanas.

"O estado de Bauchi registrou nada menos que 258 novos casos e 58 mortes", disse o vice-governador Auwal Mohammed Jatau na inauguração de dois comitês. "Esses surtos muitas vezes podem ser evitados com intervenções oportunas, respostas coordenadas e melhorias sustentadas em água, saneamento e higiene."

Os comitês têm como objetivo centralizar a resposta e alinhar as estratégias de prevenção de longo prazo com um plano nacional de controle da cólera e com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Nigéria (NCDC), acrescentou Jatau.

A Nigéria registrou mais de 11.000 casos suspeitos de cólera e mais de 400 mortes nos últimos dois anos, sendo que as crianças com menos de cinco anos são responsáveis pela maioria das infecções, de acordo com o NCDC.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

UE quer proibir importação de gás natural liquefeito russo um ano antes do previsto

Surto de cólera mata 58 pessoas no nordeste da Nigéria

Massive Attack se junta à campanha de boicote a Israel e quer deixar o Spotify

Dinamarca abandona neutralidade militar com compra inédita de armas e irrita Moscou

Candidata a premiê promete expansão fiscal para tornar Japão "Sol Nascente" novamente

Produção de laranja da Flórida atinge menor nível desde a Grande Depressão

Trump e Xi Jinping buscam acordo sobre TikTok para romper impasse entre EUA e China

Alison dos Santos conquista a prata nos 400 m com barreira no Mundial de Tóquio

Venezuela lança exercícios militares em ilha no Caribe e acusa os EUA de preparar ofensiva

'Careca do INSS' volta a manifestar à CPMI interesse em falar sobre esquema fraudulento

Hispânicos, ex-militares, aposentados: polícia migratória recruta todos nos EUA